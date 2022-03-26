К списку стран, которые, вероятно, хочет захватить Россия, добавилась еще одна из орбиты ее влияния

К списку стран, которые, вероятно, хочет захватить Россия, добавилась еще одна из орбиты ее влияния

Подоляк рассказал, какие страны, возможно, планирует атаковать Россия.

Россия, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по демилитаризации и денацификации.

РФ, судя по всему, полномасштабно атакует страны Балтии и в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022

Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк написал в сервисе микроблогов Twitter.

Он уточнил, что об этом официально заявил российский депутат Савостьянов.

"Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", – говорится в сообщении.

Также Михаил Подоляк добавил, что в это время на захваченных и оккупированных территориях войскам РФ не удается получить поддержку населения, сформировать фейковые органы власти и записать пропагандистские ролики.

"Лишь репрессии, применение оружия, угрозы. Жители наших городов выходят на массовые протесты", — заметил он.

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Ранее говорилось, что президент России Владимир Путин, развязавший войну в Украине, может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши. Об этом заявил экскомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.

Напомним, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Польша понимает все угрозы со стороны России, а потому уже готовится к возможной атаке государства-агрессорки.

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