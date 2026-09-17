Дональд Трамп и Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин больше не сможет приехать в США на встречу с Дональдом Трампом. Конгресс США одобрил новый пакет санкций, предусматривающий запрет на въезд для российского лидера.

Об этом сообщает Welt.

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Подходящий пакет после Сената одобрила Палата представителей Конгресса США. Также запрет на въезд касается ряда российских военных чиновников. Их активы на территории Соединенных Штатов тоже заморозят.

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Новые ограничения стали первым масштабным санкционным пакетом против России за второй президентский срок Дональда Трампа. За документ проголосовали 262 члена Конгресса, 159 были против.

Санкции предусматривают меры против российского «теневого флота» судов, которые Москва использует для обхода международных ограничений на экспорт нефти. Также ограничения распространяются на ряд русских банков.

Отдельно пакет предоставляет Трампу полномочия вводить повышенные тарифы на импорт из России — до 500%. Для товаров из Китая и Индии, которые находятся среди крупнейших покупателей российской нефти и газа, тарифы могут вырасти до 100%.

Сторонники законопроекта рассчитывают, что санкции усилят давление на российский энергетический сектор. В то же время часть демократов выражала оговорку из-за новых полномочий президента США по тарифам.

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Пакет санкций назван в честь сенатора Линдси Грэма, более года добивавшегося его принятия. Незадолго до смерти в июле он заявлял о достижении договоренности с Белым домом. Трамп, со своей стороны, заявил, что подпишет документ, после чего он вступит в силу.

Санкции США против России — последние новости

Напомним, Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила законопроект о санкциях против России и Ирана. Их называют «адскими» из-за жестких ограничений, касающихся пошлин и энергоресурсов.

Ранее группа демократов в Палате представителей США предложила поправку к законопроекту о санкциях против России и Ирана, которая предусматривает предоставление Украине $15 млрд прямых займов на оборонные нужды.

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