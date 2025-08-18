- Дата публикации
К встрече Трампа с Зеленским присоединится "главный хейтер" президента Украины
Вице-президент Джей Ди Вэнс, известный своей критикой в адрес Украины и ее лидера, также будет присутствовать на встрече Трампа и Зеленского.
Вице-президент США Джей Ди Венс также будет присутствовать на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского
Об этом сообщает ABC.
Вице-президент Джей Ди Вэнс также будет присутствовать на встрече Трампа и Зеленского, как подтвердил ABC News источник, знакомый с планами.
Издание напоминает, что Вэнс принимал участие в драматической встрече в Овальном кабинете в феврале, во время которой вице-президент публично раскритиковал Зеленского за якобы неблагодарность за поддержку США в военное время.
Ранее глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко в комментарии Newsweek заявил, что визит Зеленского в Белый дом может состояться в более конструктивной атмосфере, если на нем не будет Джей Ди Венса.
Госсекретарь США Марко Рубио отвергает предположение, что в Овальном кабинете Трамп и Вэнс снова будут «травить» Зеленского.