К встрече Трампа с Зеленским присоединится "главный хейтер" президента Украины

Зеленский и Венс спорят в Овальном кабинете Белого дома. Февраль 2025 года. / © Associated Press

Реклама

Вице-президент США Джей Ди Венс также будет присутствовать на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Об этом сообщает ABC.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также будет присутствовать на встрече Трампа и Зеленского, как подтвердил ABC News источник, знакомый с планами.

Реклама

Издание напоминает, что Вэнс принимал участие в драматической встрече в Овальном кабинете в феврале, во время которой вице-президент публично раскритиковал Зеленского за якобы неблагодарность за поддержку США в военное время.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко в комментарии Newsweek заявил, что визит Зеленского в Белый дом может состояться в более конструктивной атмосфере, если на нем не будет Джей Ди Венса.

Госсекретарь США Марко Рубио отвергает предположение, что в Овальном кабинете Трамп и Вэнс снова будут «травить» Зеленского.