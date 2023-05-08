К зарплатам военных могут добавить премии за наступление: Совет готовит законопроект

Рабочая группа обсудила и вопросы унификации оплаты труда бойцов всех структур Сил обороны и безопасности в контексте введения единого стандарта денежного довольствия.

В Верховной Раде готовят законопроект о зарплатах для военных, который будет предусматривать повышение выплат срочникам до уровня "минималки" и премии за участие в наступлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента.

5 мая народные депутаты встретились с представителями силовых органов, чтобы разработать изменения в действующее законодательство. Участники рабочей группы обсудили комплекс вопросов, связанных с денежным довольствием военных и выплатой дополнительного вознаграждения.

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Речь идет о:

повышении уровня зарплаты лицам, призванным на срочную военную службу (не ниже уровня минимальной заработной платы);

увеличении размера стипендий курсантам высших военных учреждений и учебных заведений, имеющих военные учебные подразделения (не ниже уровня стипендий гражданских вузов);

повышении уровня денежного довольствия инструкторов;

унификации оплаты труда военнослужащих всех структур Сил обороны и безопасности в контексте введения единого стандарта (порядка) денежного довольствия;

выплатах дополнительного вознаграждения, в частности, создание законодательных оснований для поощрительных выплат для проведения наступления.

Участники встречи также обсудили проблемные вопросы выплат компенсации членам семей пропавших без вести военных и индексации пенсий военнослужащим.

Отдельно обсудили и вопросы увольнения с военной службы некоторых категорий военнослужащих.

"Результатом совместной работы должен стать так называемый "стимуляционный пакет" законодательных изменений по упорядочению указанных вопросов", – резюмировали в пресс-службе парламента.

Доплаты военным

Напомним, 1 мая МВФ подверг критике принятый Верховной Радой закон о возвращении военным 30 тыс. грн доплаты. Документ назвали "несбалансированным".

После этого высшее военное руководство Украины и силовики обратились к парламенту с призывом отложить законопроект о возвращении военным 30 тыс. грн доплат. Вместо этого нардепов попросили собрать рабочую группу для создания законопроекта, урегулирующего вопросы оплаты труда защитников.

Зарплаты военным: деньги от МВФ, США и ЕС|Сергей Марченко

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