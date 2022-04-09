Кабмин денонсировал три соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий с Беларусью

Кабмин денонсировал три соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий с Беларусью

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в субботу, 9 апреля.

Кабинет министров денонсировал три соглашения с правительством Республики Беларусь в области образования и науки.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в субботу, 9 апреля.

В общем, были денонсированы соглашения о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях и о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Кроме того, также денонсировано соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий.

Напомним, угроза участия белорусских вооруженных сил в войне России против Украины сохраняется. Также, по данным Минобороны Украины, остается высокой вероятность нанесения ракетно-авиационных ударов по Украине с территории Беларуси.

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