Кабмин может перенести два рабочих дня в 2022 году: когда будут отдыхать украинцы

Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Национальный банк Украины.
Кабинет министров намерен одобрить распоряжение "О переносе рабочих дней в 2022 году".
Об этом стало известно из повестки дня заседания правительства 26 августа.
Так, руководителям предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рекомендовано перенести в порядке и на условиях, определенных законодательством, в 2022 году рабочие дни:
- с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;
- с понедельника 27 июня на субботу 2 июля.
Таким образом, на 8 марта и День Конституции будет по четыре выходных подряд: с 5 по 8 марта и с 25 до 28 июня.
Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне украинской государственности. Подпись на документе глава государства поставил во время своей речи на параде ко Дню Независимости Украины, 24 августа. День украинской государственности будут праздновать в день крещения Руси-Украины — 28 июля и он будет выходным.
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