Кабмин назначил нового замминистра иностранных дел: кто им стал

Марианна Беца более 20 лет работает на дипломатической службе Министерства иностранных дел Украины.

Кабинет Министров Украины назначил Марьяну Бецу заместителем министра иностранных дел Украины.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Правительство назначило Бецу Марьяну Александровну заместителем Министра иностранных дел Украины», – написал он.

С 2001 года Беца работает на дипломатической службе Министерства иностранных дел Украины. В 2001-2005 и 2009-2012 годах она занимала дипломатические должности в Договорно-правовом департаменте МИД.

В 2005-2009 гг. была сотрудницей посольства Украины в Нидерландах и входила в состав украинской юридической команды по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море, которая рассматривалась в Международном суде ООН. В июле 2015 года Беца была назначена начальницей Управления информации и спикером МИД.

С сентября 2018 года по март 2023 года она занимала должность посла Украины в Эстонии. В 2023 году Беца была назначена послом по особым поручениям МИД по вопросам мирового украинства.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения на 90 дней. Также была продлена общая мобилизация на 90 дней — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года включительно.

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