Кабмин назначил новых заместителей министра обороны: список

Анны Маляр в списке замминистра обороны нет.

В среду, 27 сентября, Кабинет министров назначил троих новых заместителей министра обороны Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Заместителями министра обороны Украины стали:

исполнительный директор Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова;

экс-замминистра финансов Украины Юрий Джигира;

Екатерина Черногоренко стала замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. До этого она работала проектным менеджером в Министерстве цифровой трансформации.

По информации NV, Наталья Калмыкова, вероятно, займет место бывшей заместительницы министра обороны Анны Маляр. А Юрий Джигира будет отвечать за финансовое направление в Минобороны.

Напомним, что 6 сентября Верховная Рада назначила министром обороны Рустема Умерова вместо уволенного Алексея Резникова.

18 сентября Кабмин уволил всех заместителей министра обороны Украины. В частности, от должности лишилась самая медийная из них Анна Маляр.

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