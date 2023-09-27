Кабмин назначил новых заместителей министра обороны: список

Анны Маляр в списке замминистра обороны нет.
В среду, 27 сентября, Кабинет министров назначил троих новых заместителей министра обороны Украины.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Заместителями министра обороны Украины стали:
- исполнительный директор Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова;
- экс-замминистра финансов Украины Юрий Джигира;
- Екатерина Черногоренко стала замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. До этого она работала проектным менеджером в Министерстве цифровой трансформации.
По информации NV, Наталья Калмыкова, вероятно, займет место бывшей заместительницы министра обороны Анны Маляр. А Юрий Джигира будет отвечать за финансовое направление в Минобороны.
Напомним, что 6 сентября Верховная Рада назначила министром обороны Рустема Умерова вместо уволенного Алексея Резникова.
18 сентября Кабмин уволил всех заместителей министра обороны Украины. В частности, от должности лишилась самая медийная из них Анна Маляр.
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