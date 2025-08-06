Кабмин назначил Цывинского руководителем БЭБ: почему это важно

Александр Цивинский официально стал руководителем Бюро экономической безопасности / © скриншот с видео

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Победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) Александр Цивинский прошел полиграф и 6 августа правительство назначило его на должность главы органа. Ранее Цивинский был руководителем подразделения детективов в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Цивинский в комментарии «РБК-Украина» сказал, что прошел проверку на полиграфе, и сообщил, что результаты должен предоставить Кабинет министров.

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Позже Свириденко проинформировала, что 6 июня правительство приняло решение назначить Цывинского директором БЭБ.

«После решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа — нет предостережений относительно его кандидатуры», — отметила премьер.

Она заявила об ожиданиях на обновление работы Бюро, укрепление института и достижение весомого уровня доверия между БЭБ и украинскими предпринимателями.

«Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства», — резюмировала Свириденко.

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Чем важно назначение руководителя БЭБ?

Заметим, Цывинский еще в июне стал победителем конкурса на руководителя БЭБ, но правительство долго не назначало его на должность. Дэдлайн назначения истек еще 31 июля. Если бы Кабмин не назначил главу Бюро, это могло бы заблокировать очередной транш для Украины от Международного валютного фонда, навредить процессу евроинтеграции и получению финансовой помощи от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Один из траншей этой программы уже был урезан из-за невыполнения плана реформ.

БЭБ было создано в 2021 году для усиления экономической безопасности Украины и уменьшения давления на бизнес. Оно заменило налоговую милицию, а также экономические подразделения СБУ и Нацполиции. Важной целью БЭБ была независимость от политического влияния и контроль за международной помощью.

Однако реализация этой реформы с самого начала вызывала сомнения. Первый конкурс на должность главы БЭБ в 2021 году прошел со скандалом — независимых кандидатов не допустили, а к избранному руководителю были претензии со стороны экспертов и международных партнеров.

Под давлением западных союзников украинская власть согласилась на реформу процедуры избрания руководителя. Так, в 2025 году конкурс выиграл детектив НАБУ Александр Цивинский. Но 9 июля правительство отказалось его назначать, несмотря на установленный срок — 31 июля.

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29 июля Еврокомиссия официально призвала Киев завершить назначение согласно действующей процедуре. В Брюсселе подчеркнули, что это критически важно для независимости БЭБ, продвижения реформы и дальнейшей евроинтеграции Украины. Кроме того, заполнение этой должности является одним из условий предоставления следующего транша МВФ в рамках четырехлетней программы на 15,6 млрд долл., стартовавшей в 2023 году.

Биография Александра Цывинского

Александр Цивинский — юрист по образованию, родом из Львовщины, имеет значительный опыт работы в правоохранительных органах. Свою карьеру он начал в 2003 году в должности следователя в Галицком райотделе милиции, а с 2015 года работал в НАБУ.

По данным журналистских расследований, отец Цывинского служил в Вооруженных силах СССР и после распада Советского Союза остался в России, где, вероятно, получает пенсию как бывший военнослужащий. Сам Цывинский неоднократно публично подчеркивал свою проукраинскую позицию и заявлял, что с отцом не общается уже более 10 лет.

В НАБУ Цивинский возглавлял ряд громких расследований. В частности, он руководил делом в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которое связывали с активами бизнес-группы Сергея Курченко. Суд определил залог в более 270 млн грн — один из самых высоких в истории Бюро.

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Другое важное дело, которым занимался Цывинский, касалось деятельности преступной группировки, связанной с чиновниками киевской городской власти и экс-депутатом Киевсовета, бизнесменом Денисом Комарницким.

Цивинский неоднократно подавался на руководящие должности в НАБУ, в частности на конкурс на должность директора, однако ни разу не был избран.

На момент победы в конкурсе на главу БЭБ занимал должность руководителя Третьего подразделения детективов Второго главного подразделения НАБУ.