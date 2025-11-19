Кабмин назначил временного министра энергетики: кто им стал

Правительство / © Associated Press

Кабмин назначил Артема Некрасова исполняющим обязанности министра энергетики после увольнения Светланы Гринчук.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«Исполнение обязанностей Министра энергетики Украины возложено на первого заместителя Министра Артема Некрасова. Соответствующее распоряжение Правительство одобрило на своем заседании сегодня», — говорится в сообщении.

«Осознаю весь вес ответственности перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона. Поэтому среди неотложных задач — стабильная работа энергосистемы, прозрачность процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонтов и восстановления поврежденных энергетических объектов. Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока Правительство и Верховная Рада будут определяться с кандидатурой нового главы Министерства», — сказал Артем Некрасов.

Что известно об Артеме Некрасове

Артем Некрасов до назначения работал первым заместителем министра Светланы Гринчук. Ранее он возглавлял государственное предприятие «Гарантированный покупатель».

Его карьера начиналась в сфере юриспруденции: Некрасов был юрисконсультом в юридическом подразделении «Сумыоблэнерго», руководил юридическим отделом ГП НПКГ «Зоря-Машпроект», а также работал советником генерального директора «Запорожьеоблэнерго».

С 2017 года занимал ряд руководящих должностей в «Харьковоблэнерго»: отвечал за экономическую безопасность и защиту активов, возглавлял компанию «Харьковэнергосбыт», а затем стал коммерческим директором предприятия.

В 2020-2021 годах Некрасов был советником руководителя ГП «Калушская ТЭЦ-Нова», а после этого — советником президента ГП НАЭК «Энергоатом».

До 2025 года он исполнял обязанности руководителя предприятия «Гарантированный покупатель».

В 2001 году Некрасов окончил Национальный университет внутренних дел, где получил две специальности — правоведение и информационные системы в менеджменте. Также он имеет диплом специалиста Запорожского национального технического университета по направлению электроэнергетика, электротехника и электромеханика.

Напомним, ранее мы писали о том, что 315 депутатов поддержали увольнение министра энергетики Светланы Гринчук, которая также фигурирует в расследовании НАБУ и САП. В ноябре Светлана Гринчук 2025-го она подала заявление об отставке с этой должности на фоне расследования НАБУ по коррупции в энергетике, к которой был причастен Тимур Миндич.