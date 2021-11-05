Кабмин назначил временного руководителя Гостаможслужбы: кто им стал

Кабмин назначил временного руководителя Гостаможслужбы: кто им стал

Также правительство уволило с должности главы Гостаможслужбы Павла Рябикина.

Кабинет министров с 5 ноября временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы на Вячеслава Демченко.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 4 ноября.

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"Возложить временно с 5 ноября 2021 г. до назначения в установленном порядке главы Государственной таможенной службы Украины исполнения обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины на директора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил указанной службы Демченко Вячеслава Вадимовича", — говорится в документе.

Также другим распоряжением правительство уволило с должности главы Гостаможслужбы Павла Рябикина, которого 4 ноября Рада назначила на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Уволить Рябикина Павла Борисовича с должности главы Государственной таможенной службы Украины в связи с переходом на другую работу", — говорится в тексте документа.

Напомним:

Накануне Верховная Рада назначила четырех новых министров. Алексей Резников пересел из кресла министра по реинтеграции оккупированных территорий в кресло министра обороны. Его преемницей стала Ирина Верещук, которая теперь должна покинуть депутатское кресло. Также депутаты назначили нового министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина и первого вице-премьера, министра экономики Юлию Свириденко. А вот кресло министра экологии пока остается вакантными. Очевидно, замену уволенному Роману Абрамовскому еще не согласовали.

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