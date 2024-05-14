Кабмин назначил временных глав Минагрополитики и Мининфраструктуры

Временно возложено исполнение обязанностей министра агрополитики на Тараса Высоцкого, а министра инфраструктуры – на Василия Шкуракова.

Кабинет министров назначил временных глав Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Поэтому временно возложено исполнение обязанностей министра агрополитики на Тараса Высоцкого, а министра инфраструктуры – на Василия Шкуракова.

Ранее министр агрополитики Николай Сольский прокомментировал свое заявление об отставке. Его подозревают в незаконных сделках с землей на сумму в полмиллиарда гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин ждет большое обновление.

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