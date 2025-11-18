Кабмин обновил типы документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство

Паспорт / © https://ua.depositphotos.com/

Кабинет министров Украины принял постановление №1458, которым обновил классификацию документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или определяющих специальный статус лица.

Об этом говорится на сайте правительства.

Согласно постановлению, правительство уточнило коды типов для ряда документов, среди которых:

паспорт гражданина Украины;

временное удостоверение гражданина Украины;

заграничный паспорт;

дипломатический и служебный паспорта;

удостоверение моряка;

документы беженца, лица без гражданства;

документы для лиц, нуждающихся в дополнительной защите.

Обновленная система кодов и типов документов вступит в силу с 1 января 2026 года.

Правительство отмечает, что изменения направлены на унификацию и приведение в соответствие процедур оформления и учета документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

