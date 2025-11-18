ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
985
Время на прочтение
1 мин

Кабмин обновил типы документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство

Правительство обновило классификацию документов для удостоверения личности и подтверждения гражданства.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Паспорт

Паспорт / © https://ua.depositphotos.com/

Кабинет министров Украины принял постановление №1458, которым обновил классификацию документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или определяющих специальный статус лица.

Об этом говорится на сайте правительства.

Согласно постановлению, правительство уточнило коды типов для ряда документов, среди которых:

  • паспорт гражданина Украины;

  • временное удостоверение гражданина Украины;

  • заграничный паспорт;

  • дипломатический и служебный паспорта;

  • удостоверение моряка;

  • документы беженца, лица без гражданства;

  • документы для лиц, нуждающихся в дополнительной защите.

Обновленная система кодов и типов документов вступит в силу с 1 января 2026 года.

Правительство отмечает, что изменения направлены на унификацию и приведение в соответствие процедур оформления и учета документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

Напомним, ранее мы писали о том, что были названы страны, жители которых могут получить украинский паспорт

Дата публикации
Количество просмотров
985
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie