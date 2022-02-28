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Кабмин принял постановление о 100 тысячах гривен украинским военным

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Кабмин принял постановление о 100 тысячах гривен украинским военным

Associated Press

Ранее соответствующее решение анонсировал президент Зеленский.

Кабмин Украины 28 февраля принял постановление, согласно которому государство будет платить защищающим страну военнослужащим по 100 тыс. грн в месяц, а семьям погибших – единоразово 15 млн грн.

© Associated Press
Associated Press

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Хочу повторить слова президента: это делается не для того, чтобы нам сказали "спасибо". Это делается, чтобы наши защитники и защитницы знали, что страна им благодарна. Государство должно достойно платить за эту важную работу", — говорится в сообщении.

О чем идет речь в постановлении

Заметим, что согласно решению, в условиях военного положения военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, Госслужбы спецсвязи, Госспецтранспорта, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейским будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс грн в месяц.

Военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий — размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 тыс. грн в месяц (пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях).

Семьям военнослужащих, погибших в этой войне, будут выплачивать единоразовую помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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