Кабмин принял постановление о 100 тысячах гривен украинским военным

Ранее соответствующее решение анонсировал президент Зеленский.

Кабмин Украины 28 февраля принял постановление, согласно которому государство будет платить защищающим страну военнослужащим по 100 тыс. грн в месяц, а семьям погибших – единоразово 15 млн грн.

Associated Press

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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"Хочу повторить слова президента: это делается не для того, чтобы нам сказали "спасибо". Это делается, чтобы наши защитники и защитницы знали, что страна им благодарна. Государство должно достойно платить за эту важную работу", — говорится в сообщении.

О чем идет речь в постановлении

Заметим, что согласно решению, в условиях военного положения военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, Госслужбы спецсвязи, Госспецтранспорта, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейским будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс грн в месяц.

Военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий — размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 тыс. грн в месяц (пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях).

Семьям военнослужащих, погибших в этой войне, будут выплачивать единоразовую помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.