Кабмин провел ряд кадровых изменений: кого уволили, а кого назначили

В частности, правительство уволило заместителей министров иностранных дел, молодежи и спорта, энергетики, обороны, образования и науки.
Кабинет министров Украины на заседании 6 сентября уволил пятерых заместителей министров, согласовал увольнение главы Закарпатской ОГА, а также согласовал новые назначения в Харьковской ОГА и в Черниговской РГА.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельнычук.
Правительство уволило:
- Андрея Сыбигу с должности первого заместителя министра иностранных дел;
- Матвея Бедного с должности заместителя министра молодежи и спорта;
- Светлану Грынчук с должности замминистра энергетики;
- Наталью Калмыкову с должности замминистра обороны;
- Светлану Даниленко с должности замминистра образования и науки.
Кабмин также согласовал увольнение Виктора Мыкыты с должности главы Закарпатской ОГА.
Правительство временно возложило исполнение обязанностей министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на Анатолия Стельмаха.
Согласовано назначение:
- Сергея Крамаренко главой Черниговской районной государственной администрации Черниговской области;
- Игоря Турченко заместителем главы Харьковской облгосадминистрации.
Напомним, Верховная Рада 5 сентября назначила 9 новых министров и уволила трех чиновников с занимаемых должностей.
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