Кабмин провел ряд кадровых изменений: кого уволили, а кого назначили

В частности, правительство уволило заместителей министров иностранных дел, молодежи и спорта, энергетики, обороны, образования и науки.

Кабинет министров Украины на заседании 6 сентября уволил пятерых заместителей министров, согласовал увольнение главы Закарпатской ОГА, а также согласовал новые назначения в Харьковской ОГА и в Черниговской РГА.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельнычук.

Правительство уволило:

Андрея Сыбигу с должности первого заместителя министра иностранных дел;

Матвея Бедного с должности заместителя министра молодежи и спорта;

Светлану Грынчук с должности замминистра энергетики;

Наталью Калмыкову с должности замминистра обороны;

Светлану Даниленко с должности замминистра образования и науки.

Кабмин также согласовал увольнение Виктора Мыкыты с должности главы Закарпатской ОГА.

Правительство временно возложило исполнение обязанностей министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на Анатолия Стельмаха.

Согласовано назначение:

Сергея Крамаренко главой Черниговской районной государственной администрации Черниговской области;

Игоря Турченко заместителем главы Харьковской облгосадминистрации.

Напомним, Верховная Рада 5 сентября назначила 9 новых министров и уволила трех чиновников с занимаемых должностей.

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