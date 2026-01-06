- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
Кабмин согласовал кандидатов на должности глав четырех ОВА
Кабмин предложил новых глав областных военных администраций.
Кабинет Министров Украиныпровел собеседования с кандидатами на должности руководителей Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой областных военных администраций и внес соответствующие представления президенту Украины.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram
По ее словам, кадровые решения являются частью перезагрузки системы управления на местах, инициированной Президентом Владимиром Зеленским.
Свириденко отметила, что ключевой задачей новых руководителей регионов является повышение устойчивости областей, в частности прифронтовых. Речь идет об эффективной организации обороны, поддержке ветеранов, стабильной работе образовательной сферы, взаимодействии с промышленностью и развитии общин.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский продолжает кадровые изменения и планирует назначить новых руководителей областных администраций в пяти регионах.