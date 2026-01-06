ТСН в социальных сетях

Политика
84
1 мин

Кабмин согласовал кандидатов на должности глав четырех ОВА

Кабмин предложил новых глав областных военных администраций.

Автор публикации
Наталия Магдык
Кабмин

Кабмин / © УНИАН

Кабинет Министров Украиныпровел собеседования с кандидатами на должности руководителей Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой областных военных администраций и внес соответствующие представления президенту Украины.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram

По ее словам, кадровые решения являются частью перезагрузки системы управления на местах, инициированной Президентом Владимиром Зеленским.

Свириденко отметила, что ключевой задачей новых руководителей регионов является повышение устойчивости областей, в частности прифронтовых. Речь идет об эффективной организации обороны, поддержке ветеранов, стабильной работе образовательной сферы, взаимодействии с промышленностью и развитии общин.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский продолжает кадровые изменения и планирует назначить новых руководителей областных администраций в пяти регионах.

