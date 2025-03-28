Кабмин Украины получил от США проект соглашения о полезных ископаемых

Соглашение Украины с США о полезных ископаемых

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Кабинет министров Украины получил от США проект соглашения о полезных ископаемых – это подтвердила министр экономики Юлия Свириденко.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале.

"Свириденко подтвердила, что Правительство получило Соглашение от США по ископаемым!" – говорится в коротком заявлении нардепа.

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Впоследствии Гончаренко добавил, что по информации его инсайда, соглашение якобы разрабатывали сами США, "Украина не была вовлечена в разработку".

Сама Свириденко во время часа вопросов к правительству, которую транслирует Гончаренко, сообщила, что Кабмин сейчас формирует позицию по рабочей версии соглашения о полезных ископаемых.

По словам министра экономики, в случае необходимости состоятся консультации с Верховной Радой по соглашению.

"Очень важно надо отметить следующее: любые публичные дискуссии по поводу текста этого соглашения наносят только вред переговорам и нам мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами. Как только будет достигнут консенсус, мы обязательно выйдем с публичной позицией к депутатам Верховной Рады", - заявила Свириденко.

Напомним, издание The Telegraph ознакомилось с последней версией соглашения о полезных ископаемых и сообщило, что оно напоминает документ об экспроприации. США претендуют на половину украинских нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов, почти на все металлы и большинство инфраструктуры, не предлагая никаких гарантий безопасности.