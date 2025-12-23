Кабмин упростил передачу энергооборудования для быстрого восстановления света

Энергетик / © ТСН.ua

Правительство приняло решение, которое на период действия военного положения позволяет энергетикам получать необходимое оборудование с государственных складов без лишних аукционов. Это значительно ускорит ремонт электросетей после российских атак.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Правительство упрощает передачу энергетического оборудования для стабилизации электроснабжения во время войны», — заявила Свириденко.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина. Оно предусматривает возможность для операторов систем распределения электроэнергии получать государственное оборудование в аренду без проведения аукционов.

Как пояснила премьер, речь идет о технике, которая сейчас не используется государственными предприятиями, но может быть задействована для оперативного восстановления электроснабжения после вражеских обстрелов.

"Трансформаторы, кабели и другое оборудование, которое сейчас простаивает на балансе государственных предприятий, может быть использовано для быстрого восстановления света после обстрелов. В условиях постоянных атак эти ресурсы должны работать там, где они нужны немедленно», — подчеркнула она.

Координацию учета такого оборудования и определение актуальных потребностей энергосистемы будет осуществлять Министерство энергетики. После этого техника в оперативном порядке будет передаваться операторам электросетей для выполнения работ на местах.

Отмечается, что упрощенный механизм передачи оборудования будет действовать в течение всего периода военного положения, а также еще шесть месяцев после его отмены.

Напомним, в ночь на 23 декабря российская армия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. По словам Свириденко, под прицелом оказались преимущественно западные регионы. Энергетики были вынуждены ввести аварийные отключения электроэнергии во всех областях. Сейчас идет координация спасательных и восстановительных служб для стабилизации сети.