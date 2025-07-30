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Кабмин утвердил механизм выплат 15 млн грн семьям погибших добровольцев
Правительство установило порядок единовременных выплат семьям погибших защитников Украины.
Кабинет Министров Украины 30 июля принял решение, которым утвержден механизм выплаты единовременной денежной помощи членам семей украинских военнослужащих-добровольцев, погибших или умерших в результате участия в защите Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства
«Правительство утвердило Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц из числа членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, разработанный Министерством по делам ветеранов Украины», — говорится в заявлении.
Одноразовая денежная помощь — это форма поддержки от государства для семей тех, кто отдал свою жизнь, защищая Украину.
Новый порядок выплат устанавливает четкий и справедливый механизм — чтобы каждая семья знала, как именно и при каких условиях она может получить помощь.
Получить такую помощь могут члены семей погибших или умерших добровольцев, которые, во взаимодействии с Вооруженными силами, другими военными формированиями или правоохранительными органами, непосредственно участвовали в отпоре российской агрессии против Украины.
Помощь предусмотрена для тех, кто погиб в двух основных периодах:
с 24 февраля по 25 марта 2022 года — независимо от места гибели;
с 26 марта 2022 года и в дальнейшем — если смерть произошла на территории боевых действий, согласно официальному перечню.
Размер выплаты — 15 миллионов гривен на всю семью.
Она предоставляется в два этапа
1/5 суммы (то есть 3 млн грн) выплачивается сразу;
4/5 суммы (12 млн грн) — разбивается на равные части и выплачивается в течение 40 месяцев.
Если семья имеет право на несколько видов государственной помощи — она может выбрать самый выгодный вариант. Если кто-то из родственников добровольно отказывается от своей доли — она перераспределяется между другими членами семьи.
Подать заявление можно как традиционной почтой, так и электронной. Если определенная информация уже есть в государственных реестрах — нет необходимости дублировать документы, ведь работает система электронного взаимодействия между учреждениями.
Также Порядок предусматривает механизм проверки (верификации) информации, который осуществляет Министерство по делам ветеранов.
проверяет представленные данные;
может запросить информацию об уже осуществленных выплатах;
в случае необходимости — заслушать заявителей или свидетелей;
принимает решение в течение одного месяца.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует одноразовую денежную помощь в размере 15 миллионов гривен семьям украинских военнослужащих, погибших в российском плену.