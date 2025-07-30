Кабмин утвердил механизм выплат 15 млн грн семьям погибших добровольцев

Деньги / © УНИАН

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Кабинет Министров Украины 30 июля принял решение, которым утвержден механизм выплаты единовременной денежной помощи членам семей украинских военнослужащих-добровольцев, погибших или умерших в результате участия в защите Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства

«Правительство утвердило Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц из числа членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, разработанный Министерством по делам ветеранов Украины», — говорится в заявлении.

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Одноразовая денежная помощь — это форма поддержки от государства для семей тех, кто отдал свою жизнь, защищая Украину.

Новый порядок выплат устанавливает четкий и справедливый механизм — чтобы каждая семья знала, как именно и при каких условиях она может получить помощь.

Получить такую помощь могут члены семей погибших или умерших добровольцев, которые, во взаимодействии с Вооруженными силами, другими военными формированиями или правоохранительными органами, непосредственно участвовали в отпоре российской агрессии против Украины.

Помощь предусмотрена для тех, кто погиб в двух основных периодах:

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с 24 февраля по 25 марта 2022 года — независимо от места гибели;

с 26 марта 2022 года и в дальнейшем — если смерть произошла на территории боевых действий, согласно официальному перечню.

Размер выплаты — 15 миллионов гривен на всю семью.

Она предоставляется в два этапа

1/5 суммы (то есть 3 млн грн) выплачивается сразу;

4/5 суммы (12 млн грн) — разбивается на равные части и выплачивается в течение 40 месяцев.

Если семья имеет право на несколько видов государственной помощи — она может выбрать самый выгодный вариант. Если кто-то из родственников добровольно отказывается от своей доли — она перераспределяется между другими членами семьи.

Подать заявление можно как традиционной почтой, так и электронной. Если определенная информация уже есть в государственных реестрах — нет необходимости дублировать документы, ведь работает система электронного взаимодействия между учреждениями.

Также Порядок предусматривает механизм проверки (верификации) информации, который осуществляет Министерство по делам ветеранов.

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проверяет представленные данные;

может запросить информацию об уже осуществленных выплатах;

в случае необходимости — заслушать заявителей или свидетелей;

принимает решение в течение одного месяца.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует одноразовую денежную помощь в размере 15 миллионов гривен семьям украинских военнослужащих, погибших в российском плену.