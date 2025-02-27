Кабмин утвердил министров для подписания соглашения с США по недрам

Правительство приняло решение, предоставляющее министрам право подписать соглашение с США о фонде восстановления.

Кабинет министров Украины предоставил право первому вице-премьер-министру Юлии Свириденко и министру иностранных дел Андрею Сибиге подписать соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Об этом говорится в документе опубликованном на Правительственном портале.

"Одобрить проект Двустороннего соглашения об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления. Уполномочить Первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Свириденко Юлию Анатольевну или министра иностранных дел Сибига Андрея Ивановича подписать указанное Соглашение", — говорится в распоряжении.

Напомним, Украина и США согласовали соглашение о полезных ископаемых.

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