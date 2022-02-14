Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню единения и повысил зарплаты военнослужащим

День единения в Украине будет отмечаться 16 февраля.
Вечером 14 февраля правительство утвердило план мероприятий по празднованию Дня единения, который, согласно указу президента, в Украине будет отмечаться 16 февраля.
Что предусматривает новый указ президента "О неотложных мерах по консолидации украинского общества" и что утвердило правительство:
- С 1 марта 2022 года выплаты военнослужащим Вооруженных Сил будут повышены на 30%.
- С начала 2022 года до 20% вырастет денежное довольствие военнослужащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии (с учетом уже принятого решения о повышении на 10% с 1 февраля).
- Создание единой информационной платформы стратегической коммуникации "UAразом" для обеспечения ежедневного информирования населения о состоянии ситуации безопасности, ускорения процесса по созданию системы территориальной обороны, а также проведения в зарубежных дипломатических учреждениях Украины встречи дипломатических работников и украинских общин.
День единения в Украине будет отмечаться каждый год.
"День единения должен консолидировать украинцев перед лицом угрозы и информационного давления. Правительство продемонстрировало свою сплоченность, оперативно наработав план мероприятий, в котором, в частности, предполагается повышение выплат для наших военнослужащих. Мы ожидаем такой же консолидации от органов местного самоуправления и всего общества, ведь именно единение — несгибаемая сила Украины", — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте также:
- В Зеленского заявили, что признание Россией "ЛНР" и "ДНР" означает ее отказ от Минских соглашений
- "Если что-нибудь произойдет, будет повсюду": Зеленский отреагировал на "эвакуацию" и вылет дипломатов и олигархов из Киева
- "Мы уже оказали много помощи": Шольц заявил, что позиция по оружию для Украины не изменилась