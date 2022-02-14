Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню единения и повысил зарплаты военнослужащим

День единения в Украине будет отмечаться 16 февраля.

Вечером 14 февраля правительство утвердило план мероприятий по празднованию Дня единения, который, согласно указу президента, в Украине будет отмечаться 16 февраля.

Что предусматривает новый указ президента "О неотложных мерах по консолидации украинского общества" и что утвердило правительство:

С 1 марта 2022 года выплаты военнослужащим Вооруженных Сил будут повышены на 30%.

С начала 2022 года до 20% вырастет денежное довольствие военнослужащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии (с учетом уже принятого решения о повышении на 10% с 1 февраля).

Создание единой информационной платформы стратегической коммуникации "UAразом" для обеспечения ежедневного информирования населения о состоянии ситуации безопасности, ускорения процесса по созданию системы территориальной обороны, а также проведения в зарубежных дипломатических учреждениях Украины встречи дипломатических работников и украинских общин.

День единения в Украине будет отмечаться каждый год.

"День единения должен консолидировать украинцев перед лицом угрозы и информационного давления. Правительство продемонстрировало свою сплоченность, оперативно наработав план мероприятий, в котором, в частности, предполагается повышение выплат для наших военнослужащих. Мы ожидаем такой же консолидации от органов местного самоуправления и всего общества, ведь именно единение — несгибаемая сила Украины", — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленский издал указ о Дне единения в Украине

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