Кабмин уволил 5 заместителей министра обороны: Федоров назвал фамилии

Министр обороны Украины Михаил Федоров / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Кабинет министров Украины 21 января принял решение об увольнении пяти заместителей министра обороны. Глава Минобороны Михаил Федоров объяснил, что это начало глобальной перестройки менеджмента ведомства для достижения целей войны.

Об этом Федоров написал в Сети.

«Перестраиваем систему менеджмента МОУ, чтобы достичь целей войны», — говорится в заявлении министра.

Он проинформировал, что 21 января правительство приняло решение об увольнении пяти заместителей министра обороны: Анатолия Клочко, Александра Козенко, Николая Шевцова, Владимира Заверухи и Анны Гвоздяр.

Федоров поблагодарил каждого из заместителей за вклад в развитие Минобороны, воплощенные проекты и выполненные задачи. Часть из этих должностных лиц продолжит работу в команде ведомства в других направлениях в ролях советников или руководителей проектных офисов.

Министр также анонсировал появление в ближайшие недели новых членов команды, которые будут отвечать за важные направления деятельности.

Федоров назвал причины кадровых изменений в Минобороны

«Это шаг к обновлению министерства, чтобы выполнить задачу Президента — построить систему, которая способна остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике», — пояснил Федоров.

Он сообщил, что уже сформированы ключевые этапы достижения целей. Первый из них — перестройка менеджмента, что является важным шагом к изменению системы.

«Человеческий капитал и технологии должны работать максимально эффективно — только так мы можем остановить россию. Мы открыты для новых людей, у которых есть видение, успешные проекты, которые способны эффективно воплощать в жизнь асимметричные инновационные технологические идеи», — подчеркнул министр обороны.

Напомним, Федоров представил новую стратегию ведомства, ключевым этапом которой является полная перестройка менеджмента. По словам чиновника, Минобороны должно трансформироваться из органа закупок в центр гражданского надзора и координации, где каждый работник демонстрирует измеряемые результаты. Главная задача, поставленная президентом — создать систему, способную остановить врага в небе и на земле через усиление асимметричных и киберударов, что сделает цену войны для России непосильной и принудит ее к миру силой.