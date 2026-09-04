Кабмин уволил Федорова из Запорожской ОВА и назначил на новую должность

Иван Федоров / © УНІАН

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Кабинет министров Украины согласовал кадровые изменения, уволив Ивана Федорова с должности руководителя Запорожской ОВА. Теперь он возглавит Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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«Соглашено увольнение Федорова Ивана Сергеевича с должности председателя Запорожской областной государственной администрации», — указано в заявлении.

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В то же время с должности главы Госагентства по восстановлению правительство уволило Сергея Сухомлина, возглавлявшего ведомство с сентября 2024 года. Вместо него назначен Федоров.

Кроме этого, Кабмин уволил Николая Бойко с должности первого заместителя председателя Госагентства по восстановлению.

Иван Федоров — биография

Федоров родился 29 августа 1988 года в Мелитополе Запорожской области. Высшее образование получал по направлениям экономики и государственного управления. Окончил Таврический государственный агротехнологический университет, учился в Киевском политехническом институте, имеет степень магистра государственного управления и является кандидатом наук государственного управления.

Его карьера в органах местных властей началась в 2014 году в родном Мелитополе. Там Федоров работал заместителем городского головы.

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В 2019 году он перебрался в Киев, где возглавил департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Впрочем, вскоре вернулся в Запорожскую область и стал первым заместителем ОГА.

В следующем году Федоров победил на выборах мэра Мелитополя и возглавил город.

После начала полномасштабного вторжения России ситуация изменилась. 25 февраля 2022 года российские войска вошли в Мелитополь. Федоров отказался идти на сотрудничество с оккупационными силами.

11 марта российские военные похитили мэра. Момент его захвата зафиксировали камеры внешнего видеонаблюдения. Похищение Федорова повлекло за собой акции протеста в оккупированном городе. 13 марта жители Мелитополя вышли на улицы, требуя освободить мэра и активистку Ольгу Гайсумову, участвовавшую в организации акций сопротивления российской оккупации.

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16 марта 2022 года Федоров был освобожден. Его возвращение стало возможным в рамках обмена — украинская сторона передала России девять российских военнослужащих срочной службы.

После освобождения Федоров продолжил выполнять государственную работу уже на подконтрольной Украине территории. В феврале 2024 года он возглавил Запорожскую ОГА и стал начальником Запорожской ОВА.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увольнение заместителей глав СБУ и ГУР из-за недавней стрельбы между их подчиненными в Киеве. Двое непосредственных участников конфликта уже получили официальные подозрения, а расследование находится на контроле генпрокурора.

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