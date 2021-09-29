Кабмин уволил некоторых чиновников: кресел лишились руководитель Миграционной службы и заместители министров

Решение приняли во время заседания.

Кабинет Министров на заседании 29 сентября рассмотрел кадровые вопросы: уволилили некоторых чиновников.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин уволил председателя Государственной миграционной службы Максима Соколюка. На его место временно назначил Наталью Науменко. Она занимала должность первого заместителя председателя Миграционной службы.

Кроме того, чиновники освободили:

заместителя председателя Министра иностранных дел Василия Боднар,

заместителя Министра энергетики Алексея Куракова,

первого заместителя председателя Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Константина Гуру,

заместителя председателя Госагентства по энергоэффективности Юрия Шафаренко,

первого заместителя председателя Госслужбы экспортного контроля Сергея Химченко,

руководительницу Шосткинского райгосадминистрации Оксана Тарасюк.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины освободил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Кузнецов, Натальи Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

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