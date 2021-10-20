Кабмин уволил некоторых чиновников: кто лишился кресел

Решение приняли во время заседания.

Кабинет Министров рассмотрел ряд кадровых вопросов: одних чиновников освободил, других — назначил. Такие решения приняли во время сегодняшнего заседания правительства.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, освободили от должности заместителя генерального директора Государственного концерна "Ядерное топливо" Билана Александра Михайловича. Зато временно обязанности положили на генерального директора концерна на Переста Яна Ивановича.

Кроме того, кресел лишились такие чиновники:

Заместитель Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Стоецкий Василий Федорович.

Заместитель Председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Протас Святослав Викторович.

Временно возложили исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства внутренних дел Украины на Бояркина Елену Анатольевну;

Кроме освобождения, чиновники погодилы назначения:

Процкая Владимира Владимировича первым заместителем Председателя Государственной службы экспортного контроля;

Вишнева Виктора Михайловича заместителем Председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Губенко Виктора Григорьевича председателем Шосткинского районной государственной администрации Сумской области;

Назима Владимира Ивановича председателем Прилуцкого районной государственной администрации Черниговской области;

Клянцка Николая Васильевича заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации

Серо Людмилы Ивановны заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации

Калинина Максима Витальевича заместителем председателя Полтавской областной государственной администрации.

Напомним, сегодня, 20 октября, во время заседания правительства Шмыгаль сообщил, чи планируют вводить полный локдаун по всей Украине. Также он заявил, что Украина полностью готова к началу опалювального сезона 2021-22.

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