Кабмин уволил председателя Харьковской ОГА и назначил временного главу "Укрзализныци"

Сегодня, 11 августа, правительство согласовало ряд кадровых вопросов.

Кабинет министров согласовал освобождение Айны Тимчук с должности председателя Харьковской областной государственной администрации. Она была на этой должности в течение 8,5 месяцев, с 27 ноября 2020 года.

Такое решение было принято на заседании Кабмина в среду, 11 августа. Отметим, что окончательное решение за президентом: своей подписью он увольняет председателей ОГА.

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Айна Тимчук родом из Днепра. До назначения она работала на различных должностях в мэрии Днепра, а также избиралась депутатом Днепропетровского облсовета. В 2010-2014 годах была заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса. С 2018 года возглавляла аппарат Днепропетровской ОГА.

Также правительство назначило Александра Камишина исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци". До этого он был советником главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова (в его фокусе работы — тарифная политика и железнодорожная инфраструктура). С января 2020 года является управляющим партнером инвестиционной компании Fortior Capital, специализирующейся на инвестициях в инфраструктуру и аграрную область.

Напомним, 27 ноября 2020 года Зеленский назначил Айну Тимчук назначил председателем Харьковской ОГА. На этом посту она сменила Алексея Кучера.

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