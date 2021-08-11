Кабмин уволил председателя Харьковской ОГА и назначил временного главу "Укрзализныци"

Сегодня, 11 августа, правительство согласовало ряд кадровых вопросов.
Кабинет министров согласовал освобождение Айны Тимчук с должности председателя Харьковской областной государственной администрации. Она была на этой должности в течение 8,5 месяцев, с 27 ноября 2020 года.
Такое решение было принято на заседании Кабмина в среду, 11 августа. Отметим, что окончательное решение за президентом: своей подписью он увольняет председателей ОГА.
Айна Тимчук родом из Днепра. До назначения она работала на различных должностях в мэрии Днепра, а также избиралась депутатом Днепропетровского облсовета. В 2010-2014 годах была заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса. С 2018 года возглавляла аппарат Днепропетровской ОГА.
Также правительство назначило Александра Камишина исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци". До этого он был советником главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова (в его фокусе работы — тарифная политика и железнодорожная инфраструктура). С января 2020 года является управляющим партнером инвестиционной компании Fortior Capital, специализирующейся на инвестициях в инфраструктуру и аграрную область.
Напомним, 27 ноября 2020 года Зеленский назначил Айну Тимчук назначил председателем Харьковской ОГА. На этом посту она сменила Алексея Кучера.