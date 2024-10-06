Кабмин ввел новую норму по бронированию работников госорганов

Бронирование возможно только при обновлении гражданами своих военно-учетных данных.
Правительство обновило правила бронирования мужчин. Согласно новому постановлению Кабмина госорганы и государственные предприятия могут получить отказ в бронировании работника, если информация о нем отсутствует в Реестре военнообязанных сведений.
Об этом говорится в постановлении КМУ.
Изменения вступили в силу 2 октября 2024 г., когда был утвержден "Порядок бронирования военнообязанных во время военного состояния средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг". Этот порядок утвержден постановлением от 5 июня 2024 г. № 650, с учетом изменений, внесенных постановлением Кабмина 1 октября 2024 г. № 1125.
Получить бронирование можно только при условии, что граждане обновили свои военно-учетные данные. Для этого военнообязанный должен быть на военном учете, иметь военно-учетный документ (бумажный или электронный), подтвердить правильность своих данных по учету и не быть в розыске.
Согласно постановлению Кабмина №76, есть определенные критерии, по которым предприятия могут быть признаны критически важными для экономики и жизнедеятельности населения в особый период. Среди этих критериев:
- Общая сумма уплаченных налогов превышает 1,5 миллиона евро.
- Сумма поступлений в иностранной валюте превышает 32 миллиона евро.
- Предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
- Предприятие важно для определенной отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества.
- Отсутствие задолженности по единому взносу на социальное страхование.
- Средняя зарплата работников на предприятии за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 года.
- Предприятие является резидентом Действия Сити.
Предприятие может быть признано критически важным, если оно отвечает хотя бы двум из этих критериев. Такие предприятия имеют право забронировать 50% своих работников, а в случае необходимости — и больше.
Напомним, 18 мая 2024 вступил в силу закон Украины, вносящий изменения в законодательство о прохождении военной службы, мобилизации и военного учета. Одним из основных изменений является снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.
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