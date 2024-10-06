Кабмин ввел новую норму по бронированию работников госорганов

Бронирование возможно только при обновлении гражданами своих военно-учетных данных.

Правительство обновило правила бронирования мужчин. Согласно новому постановлению Кабмина госорганы и государственные предприятия могут получить отказ в бронировании работника, если информация о нем отсутствует в Реестре военнообязанных сведений.

Об этом говорится в постановлении КМУ.

Изменения вступили в силу 2 октября 2024 г., когда был утвержден "Порядок бронирования военнообязанных во время военного состояния средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг". Этот порядок утвержден постановлением от 5 июня 2024 г. № 650, с учетом изменений, внесенных постановлением Кабмина 1 октября 2024 г. № 1125.

Получить бронирование можно только при условии, что граждане обновили свои военно-учетные данные. Для этого военнообязанный должен быть на военном учете, иметь военно-учетный документ (бумажный или электронный), подтвердить правильность своих данных по учету и не быть в розыске.

Согласно постановлению Кабмина №76, есть определенные критерии, по которым предприятия могут быть признаны критически важными для экономики и жизнедеятельности населения в особый период. Среди этих критериев:

Общая сумма уплаченных налогов превышает 1,5 миллиона евро.

Сумма поступлений в иностранной валюте превышает 32 миллиона евро.

Предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Предприятие важно для определенной отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества.

Отсутствие задолженности по единому взносу на социальное страхование.

Средняя зарплата работников на предприятии за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 года.

Предприятие является резидентом Действия Сити.

Предприятие может быть признано критически важным, если оно отвечает хотя бы двум из этих критериев. Такие предприятия имеют право забронировать 50% своих работников, а в случае необходимости — и больше.

Напомним, 18 мая 2024 вступил в силу закон Украины, вносящий изменения в законодательство о прохождении военной службы, мобилизации и военного учета. Одним из основных изменений является снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

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