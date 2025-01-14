Кабмин ввел порядок воинского учета для лиц с судимостью: что он предусматривает

Нововведения направлены на повышение эффективности мобилизационной системы и интеграцию лиц из уголовно-исполнительной системы в военную службу.

Кабинет министров Украины утвердил правила воинского учета осужденных, порядок медкомиссии и учет для условно-досрочно освобожденных.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Обновленный порядок предусматривает

Постановку осужденных на воинский учет призывников и военнообязанных.

Обязательное прохождение военно-врачебной комиссии и психологического отбора.

Перечень ТЦК и СП, которые будут вести учет условно-досрочно освобожденных лиц.

Сопровождение освобожденных Национальной гвардией в ТЦК, воинские части или специализированные подразделения.

Напомним, кого из осужденных могут мобилизовать, кого освободят от службы и как выбирают кандидатов — читайте в материале ТСН.ua.

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