Кабмин выделил миллиард гривен на восстановление инфраструктуры в частях Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей

Кабмин выделил миллиард гривен на восстановление инфраструктуры в частях Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей

Правительство также постоянно посылает гуманитарную помощь, бесплатные вещи, медикаменты.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило один миллиард гривен на первоочередное восстановление инфраструктуры в освобожденных городах и селах Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей.

Об этом премьер сказал во время своего видеообращения 12 апреля.

"Кроме того, сегодня на заседании Кабинета министров приняли решение о выделении дополнительных 490 млн грн для базового восстановления и нормальной работы дорожной инфраструктуры, в том числе на освобожденных территориях", – сообщил Шмыгаль.

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Напомним, премьер также сообщил, что на прошлой неделе правительство дополнительно направило 33 млрд грн для ВСУ и дополнительно 1,5 млрд грн – для СБУ.

Для того чтобы отстроить Чернигов после обстрелов российских оккупантов, понадобится по меньшей мере четыре года, сообщил мэр Владислав Атрошенко.

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