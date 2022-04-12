Кабмин выделил миллиард гривен на восстановление инфраструктуры в частях Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей

Правительство также постоянно посылает гуманитарную помощь, бесплатные вещи, медикаменты.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило один миллиард гривен на первоочередное восстановление инфраструктуры в освобожденных городах и селах Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей.
Об этом премьер сказал во время своего видеообращения 12 апреля.
"Кроме того, сегодня на заседании Кабинета министров приняли решение о выделении дополнительных 490 млн грн для базового восстановления и нормальной работы дорожной инфраструктуры, в том числе на освобожденных территориях", – сообщил Шмыгаль.
Напомним, премьер также сообщил, что на прошлой неделе правительство дополнительно направило 33 млрд грн для ВСУ и дополнительно 1,5 млрд грн – для СБУ.
Для того чтобы отстроить Чернигов после обстрелов российских оккупантов, понадобится по меньшей мере четыре года, сообщил мэр Владислав Атрошенко.
Читайте также:
- МИУ работает над восстановлением инфраструктуры в освобожденных областях – Кубраков
- "Арест российских активов на Западе": Шмигаль рассказал, откуда Украина возьмет деньги на свое восстановление
- Украина начинает восстановление освобожденных от оккупантов городов, государство предоставит средства для восстановления жилья — Шмигаль