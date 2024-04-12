Кабмин ждут отставки: СМИ назвали, кого могут уволить и какие министерства ликвидировать

В частности, сообщается, что возможно создание отдельного "министерства пропаганды", которое будет бороться с российской агрессией в информационной сфере.

Верховная Рада во второй половине апреля планирует рассмотреть кадровые вопросы, и тогда может быть решена судьба министерств и должностных лиц. Речь идет о Министерстве культуры, Министерстве молодежи и спорта, Минреинтеграции и его руководительнице Ирине Верещук, а также Мининфраструктуры.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По информации издания, депутатов из фракции "Слуги народа" предупредили, что в 20 числах апреля в парламенте планируется рассмотрение кадровых вопросов. Может решиться судьба отдельных министерств и персоналий: Минкультуры, Минспорта, Верещук и возглавляемого ею Минреинтеграции, а также Минвосстановления и инфраструктуры.

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На Банковой хотят успеть разобраться с наибольшим количеством кадровых вопросов в парламентском окне.

Кадровые изменения в Кабмине

Российские войска 11 апреля в очередной раз атаковали украинскую энергетику, полностью разрушив Трипольскую ТЭС. В этот же день народные депутаты большинством голосов вызвали отчитываться в Раде вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова и главу госагентства по восстановлению Мустафу Найема. Но оба были в командировках.

Сообщается, что уже в 20-х числах апреля, когда Рада снова соберется на заседание, возможны перестановки в секторе инфраструктуры и восстановления, а также его реорганизация. В то же время указывается, что они не наиболее вероятны.

По состоянию на 12 апреля на Банковой нет итоговой схемы перестановок и слияний/ликвидаций в правительстве, однако основные тренды уже просматриваются.

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"Скорее всего, наконец-то решится судьба Министерства культуры и информполитики и Министерства спорта, оба из которых уже долгое время управляются исполняющими обязанности. По всей вероятности, в результате они будут ликвидированы как таковые, а их функции передадут другим органам", — говорится в публикации.

Однако возможно также создание отдельного "министерства пропаганды", которое будет бороться с российской агрессией в информационной сфере. Сообщается, что такую идею уже давно вынашивают на Банковой.

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий также может быть ликвидировано. Большинство собеседников сказали, что его функционал во время полномасштабной войны малопонятный. Судьба главы ведомства Верещук пока неизвестна. Как вариант, называют должность посла или руководство какой-либо из ОВА.

Ирина Верещук/Фото: Минреинтеграции Украины

"В таком случае кому-то придется передать направление внутренне перемещенных лиц, которых насчитывается несколько миллионов. О создании отдельного ВПО-министерства речь не идет, но возможны несколько вариантов, о которых услышало издание", – говорится в статье.

Так, направление ВПЛ может быть передано Минвосстановлению, которое также занимается инфраструктурой и развитием территорий, но в то же время убрать оттуда тематику восстановления.

Руководителем такого органа, по данным журналистов, может стать заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба, отвечающий в ОП за региональную политику. Однако ряд собеседников издания сомневаются, что Кулеба заинтересован сменить Банковую на Грушевского. Заметим, что в неформальной иерархии властей должности в ОП стоят намного выше должностей в правительстве.

Алексей Кулеба / Фото: Киевская областная госадминистрация

Другой сценарий предполагает дальнейшее усиление первой вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко. Сообщается, что она может забрать на себя еще часть инфраструктурной тематики и даже "кусок" Минэкологии.

"Свириденко называют креатурой главы ОП Андрея Ермака, который в таком случае еще больше усилит свое влияние после того, как он окончательно зачистил Банковую от альтернативных источников влияния на президента", – отмечается в материале.

Юлия Свириденко

В то же время в кулуарах распространяются противоположные слухи – якобы Свириденко может вернуться на работу в Офис президента, в то время как вице-премьером станет глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев. Он уже возглавлял в течение 2020-2022 годов Минрегион и продолжает активно участвовать в мероприятиях по теме регионального развития на нынешней своей должности. Источники во власти говорят, что кроме этой сферы Чернышев хотел бы курировать еще и энергетику с экологией.

Отмечается, что задолго до полномасштабной войны были активные разговоры о том, что Чернышев не прочь стать и премьер-министром, но сейчас об этом речь не идет.

Все собеседники издания уверяют, что у регулярных слухов об отставке главы правительства Дениса Шмыгаля нет оснований и в основном они запускаются скрытыми кандидатами на его должность.

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