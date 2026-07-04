Ярослав Качиньский / © Associated Press

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Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский написал письмо своим однопартийцам, в котором вновь высказался против вступления Украины в Евросоюз, пока Киев не изменит историческую политику.

Об этом пишет Polsat News.

Политик отметил, что если партия победит на следующих выборах — примерно в октябре 2027-го, то должна блокировать украинское членство.

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«Польша в собственных интересах, но также в интересах европейских стран, и более того, в интересах всей христианской цивилизации, не может допустить, чтобы в это сообщество был допущен бандеризм», — подчеркнул политик.

Также Качиньский призвал однопартийцев использовать все доступные средства против действий премьер-министра Дональда Туска, якобы пытающегося обеспечить вступление Украины на привилегированных условиях.

Скандал с Польшей из-за УПА — что известно

26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного наименования «имени Героев УПА» Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил 29 мая, что хочет лишить Зеленского ордена Белого Орла — высшего знака отличия в государстве, врученном тому в 2023 году. Он расценил этот указ президента Украины как оскорбление поляков.

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В ответ на действия Варшавы на следующий день, 20 июня, ряд украинских политиков и чиновников публично объявили, что также отказываются от своих польских наград. Среди них были глава Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие главы государства Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что официально отправил орден Белого Орла обратно президенту Польши, обнародовав фотографии из отделения Новой почты.

В Варшаве открыто предполагают, что этот законодательный шаг может существенно ухудшить отношения между странами, что и подтолкнуло польских представителей в европейских институциях к зеркальным шагам.

Тем временем фракция Европейских консерваторов и реформистов в Европейском парламенте официально подала предложение о проведении дебатов и последующем принятии резолюции в память о жертвах «геноцида УПА».

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