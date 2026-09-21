Качиньский шокировал заявлением о планах объединения Украины с Польшей: подробности

Ярослав Качиньский / © Prawo i Sprawiedliwość

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В начале полномасштабного российского вторжения Украина якобы надеялась втянуть Польшу в войну ради создания общего государства.

Об этом во время выступления на молодежном конгрессе в Августове заявил лидер польской партии «Право и справедливость» («ПиС») Ярослав Качиньский, передает Rzeczpospolita.

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Украина хотела втянуть Польшу в войну — что заявил Качиньский

По словам Качиньского, после начала вторжения Украина ждала от Варшавы шагов, на которые та не могла пойти. Причин политик не назвал. Он добавил, что сначала странам удавалось договариваться, но впоследствии все изменилось.

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«Позже все стало развиваться совсем по-другому, но нужно четко заявить, что украинцы изменили свое мнение. Я думаю, что у них изначально была несколько странная идея, что они втянут нас в эту войну даже на основе создания единого государства. Выступление Зеленского в Сейме было именно в этом направлении», — заявил глава партии «Право и справедливость».

Глава «ПиС» высказал предположение, что украинское руководство мог ввести в заблуждение международный авторитет Польши, из-за чего был неправильно оценен ее военный потенциал того времени.

«Украинцы иногда ожидали вещей, которые мы по разным причинам, о которых я не могу говорить, не могли согласиться. Обычно удавалось найти такой выход, чтобы поддерживались тогда хорошие польско-украинские отношения», — отметил Качиньский.

Он подчеркнул, что у Польши не было возможности прямо вступить в вооруженное противостояние.

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«Польша, даже если бы была очень воинствующей страной, практически не имела никаких реальных вооруженных сил. Она не могла вступить в войну. Другая сторона этого не замечала, возможно, из-за той хорошей репутации, которую мы имели среди россиян», — резюмировал политик.

Украина и Польша — последние новости

Напомним, Дональд Туск заявил о 27 тысячах убитых и раненых украинских военных ежемесячно и утверждает, что получил эту информацию от «украинских партнеров».

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что способность Украины сбивать российские ракеты и дроны напрямую защищает Польшу, ведь без украинской ПВО часть этих целей могла бы пересечь границу ЕС.

Также Владислав Косиняк-Камыш выступил с эмоциональной речью в Сейме в поддержку Украины, призвав польских политиков прекратить антиукраинскую риторику.

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