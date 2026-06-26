Качинский вернул Украине орден: Портников объяснил, почему поступок имеет серьезные последствия

Ярослав Качиньский / © ТСН.ua

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Лидер оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качинский заявил о возвращении Украине ордена Ярослава Мудрого ІІ степени. Это решение вызывает сожаление.

Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников.

Польский политик назвал это политическим жестом солидарности с президентом Каролем Навроцким, кандидатуру которого выдвигала партия «Право и справедливость». В то же время, это решение, подчеркивает Портников, вызвало заметный резонанс, ведь Качинский остается одной из ключевых фигур польской политики последних десятилетий.

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«Качинский, несмотря на его анахроническое отношение к вопросам исторической памяти и ее роли в будущих отношениях украинского и польского народов, имеет неоспоримые заслуги перед Украиной. Он был одним из первых иностранных политиков, который появился на Майдане в 2013-м, и никакой портрет Бандеры его не остановил. Он был тем человеком, который годами единолично подбирал руководителей Польши, которые впоследствии поддержали Украину в 2022-м: без его решения Анджей Дуда никогда бы не стал президентом, а Матеуш Моравецкий не возглавил бы польское правительство», — отмечает публицист.

По его словам, поддержка Навроцкого на выборах продемонстрировала, что Качинский осознает: его электорат начинает смещаться в сторону радикальных правых взглядов и его партия должна соответствовать этой тенденции. Именно поэтому важен диалог украинских политиков и общественных деятелей с представителями правого лагеря Польши.

«Эти люди должны понять, что вопрос связан не с украинско-польскими отношениями, не с политической перспективой польских правых и даже не с рейтингами президента. Вопрос связан с наследием Ярослава Качиньского — если он считает дальнейшее существование Польши на политической карте мира своим наследием. Ведь вся система союзов, которую Варшава выстраивала после краха Советского Союза, разрушена и существует только в фантазиях западных политиков», — отмечает Портников.

Он акцентирует на том, что если теоретически РФ удастся добиться успеха в войне, то «восточная граница Польши станет границей давления, а если к власти в Германии придет какая-то "Альтернатива", так же будет выглядеть и западная граница».

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«Вопрос совсем не в том, будет ли у Ярослава Качинского орден Ярослава Мудрого. Вопрос в том, каким будет будущее его польских наград. Ответ на этот вопрос — не в союзах, которые в недавнем прошлом создавали польские политики, а в финале российско-украинской войны», — подытожил Виталий Портников.

Напомним, Ярослав Качинский заявил, что вернет Украине орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени, который он получил в 2022-м. По его словам, это станет «выражением отношения не к украинскому народу, а к украинским политическим элитам». В то же время он высказался, мол, не хотел обострять конфликт, но обвинил в эскалации Украину.

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