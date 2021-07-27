Кадровая "чистка" в СБУ: в ОП объяснили, зачем Зеленский провел массовые увольнения в спецслужбе

Прежде всего кадровые изменения связаны с необходимостью борьбы с контрабандой и проведением реформы СБУ.
Кадровые изменения в Службе безопасности Украины, которые провел президент Владимир Зеленский, связанные с необходимостью борьбы с контрабандой и проведением реформы СБУ.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на брифинге ОП 27 июля.
"В СБУ произошли некоторые важные кадровые изменения. Их там много на всех уровнях... Мотивация этих кадровых изменений очень проста: президент требует от Службы безопасности большей, активной борьбы с контрабандой. Вопрос здесь не только в том, что контрабанда — это прямое нарушение украинского законодательства, или недополучения доходов бюджетом Украины, а и в том, что контрабанда угрожает экономической стабильности нашей страны", — пояснил Никифоров.
По словам пресс-секретаря, контрабанда делает компании, работающие "в белую", неконкурентоспособными, а предпринимателей, которые стремятся работать честно, это демотивирует".
Второй причиной кадровых перестановок в СБУ стала реформа СБУ. Соответствующий законопроект во втором чтении Верховная Рада может принять уже в сентябре. Поэтому в Офисе президента объяснили, что стремятся привести СБУ в надлежащий вид до того дня, когда парламентарии будут рассматривать этот документ.
"СБУ хотят лишить несвойственных ей функций, а именно борьбы с экономическими преступлениями", — добавил Никифоров.
Напомним, президент Владимир Зеленский своими указами уволил ряд должностных лиц СБУ. Среди причин этого решения он назвал готовность к трансформации спецслужбы и того, что государство нуждается в интенсивной работе работников СБУ в борьбе с контрабандой.