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Кадровые изменения в Кабмине: комитеты рекомендовали назначить 8 новых министров

Кадровые изменения в Кабмине: комитеты рекомендовали назначить 8 новых министров

Кабинет министров / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Восемь украинских министерств получат новых глав, если Рада поддержит предложения комитетов.

Профильные Комитеты Верховной Рады Украины рекомендовали назначить новых лиц на должности глав восьми министерств. А еще – принять отставку вице-премьера Ирины Верещук.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Сети 5 сентября.

Так, профильные комитеты парламента рекомендовали назначить:

  • Наталью Калмыкову министром по делам ветеранов;
  • Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций;
  • Светлану Гринчук министром защиты окружающей среды и природных ресурсов;
  • Матвея Бедного министром молодежи и спорта;
  • Ольгу Стефанишину министром юстиции;
  • Германа Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности;
  • Виталия Коваля министром аграрной политики и продовольствия,
  • Алексея Кулебу вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития громад и территорий.

Кроме того, Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендовал Раде принять отставку Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, накануне Верховная Рада удовлетворила прошение об отставке министра стратегпрома Александра Камышина, вице-премьера – министра по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной, министра защиты окружающей среды Руслана Стрельца и главы Миньюста Дениса Малюськи.

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