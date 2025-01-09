Кадровые изменения в налоговой: Кравченко взялся за скандальные департаменты

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко принял ряд кадровых изменений, которые затронули как центральный аппарат службы, так и региональные управления.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В частности, из центрального аппарата уволены руководители двух департаментов, а именно директор Департамента управления рисками Марина Баряхтар и глава Департамента контроля за подакцизными товарами Игорь Чугуев.

Также он сообщил об увольнении руководителей Одесского, Харьковского, Днепропетровского региональных управлений.

Как ранее писали СМИ, именно акцизное направление, а также блокирование налоговых накладных и отнесение предприятий к рисковым было сферой влияния так называемой "группы Монако".