Кадровые изменения в правительстве: Арахамия анонсировал ротацию "трех-четырех министров"

Нардеп признался, что найти кандидатов на должность министров трудно, ведь люди не хотят идти работать в правительство.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в правительстве планируют осуществить ротацию "трех-четырех министров".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Называть имена министров, которых хотят отправить в отставку, политик отказался.

"Планируется три-четыре кадровые замены. Но мы не будем их анонсировать заранее, так как это может навредить определенному министерству. Потому что на следующий день после того, как журналисты дали заголовки о том, что такой-то министр идет, его уже никто не слушается, он не может выполнять свои обязанности", — пояснил Арахамия.

По его словам, фракция "Слуга народа" еще полтора месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров. Нардеп признался, что найти кандидатов трудно, ведь люди не хотят идти работать в правительство.

"Большинство людей нормальных, которых мы хотим, они отказываются идти в министерство", — сказал он.

Также Арахамия опроверг слухи о возможной отставке главы МВД Дениса Монастырского, которого назначили только лишь в июле.

"Его же только назначили... Если бы кто-то и хотел, то это выглядит нелепо. Нет, не думаю, что это возможно", — сказал нардеп.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил, может ли сменить Разумкова на должности спикера парламента.

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