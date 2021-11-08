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Кадровые переставки в правительстве: Кабмин уволил четырех заместителей министра экономики

Кадровые переставки в правительстве: Кабмин уволил четырех заместителей министра экономики

УНИАН

Ведомство 4 ноября возглавила Юлия Свириденко.

Кабинет министров уволил четырех заместителей министра экономики Украины.

Ответы предписания появились на правительственном портале.

Отмечается, что правительство правительство приняло на внеочередном заседании. Да, было уволено:

  • Гринюка Владимира Алексеевича с должности первого замминистра экономики (по собственному желанию);
  • Глущенко Светлану Владимировну с должности замминистра экономики (по собственному желанию);
  • Голубицкую Кристину Игоревну с должности заместителя министра экономики (согласно абзацу четвертого части второй статьи 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти");
  • Льва Михаила Александровича с должности заместителя министра экономики (согласно абзацу четвертого части второй статьи 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти").

Как сообщалось, 4 ноября Верховная Рада назначила четырех новых министров. В частности, Юлия Свириденко, которая была заместителем главы Офиса президента, назначена первой вице-премьер-министром — министершей экономики. Кандидатуру Свириденко поддержали 256 нардепов.

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