Кадровые переставки в правительстве: сегодня Рада будет голосовать за отставку пятерых министров

Новых руководителей министерст выберут уже через день — 4 ноября.
В среду, 3 ноября, голосовать за отставку сразу пятерых министров должны в Верховной Раде.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 ноября.
По собственному желанию уже ушел вице-премьер-министр Украины Олег Урусский. Он также возглавлял Министерство по стратегическим отраслям промышленности. В это министерское кресло, вероятно, сядет глава Таможенной службы Павел Рябикин.
Алексей Резников, который тоже добровольно покинул должность вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, может возглавить Министерство обороны. В настоящее время эту должность возглавляет Андрей Таран.
Реинтеграцией временно оккупированных территорий, вероятно, будет заниматься депутат от "Слуг народа" Ирина Верещук.
Пост первого вице премьера-министра, министра экономики Алексея Любченко отдадут заместитель руководителя Офиса президента — Юлии Свириденко.
За увольнение министров в Раде депутаты начнут голосовать через два часа. К слову, уже завтра должны приступить к назначению новых чиновников.
Напомним, 1 ноября сразу два вице-премьера написали заявления об отставке: вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский.
Впоследствии начало на увольнение написал первый вице-премьер-министр — Министр экономики Алексей Любченко и министр обороны Украины Андрей Таран.