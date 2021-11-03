Кадровые переставки в правительстве: сегодня Рада будет голосовать за отставку пятерых министров

Кадровые переставки в правительстве: сегодня Рада будет голосовать за отставку пятерых министров

Новых руководителей министерст выберут уже через день — 4 ноября.

В среду, 3 ноября, голосовать за отставку сразу пятерых министров должны в Верховной Раде.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 ноября.

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По собственному желанию уже ушел вице-премьер-министр Украины Олег Урусский. Он также возглавлял Министерство по стратегическим отраслям промышленности. В это министерское кресло, вероятно, сядет глава Таможенной службы Павел Рябикин.

Алексей Резников, который тоже добровольно покинул должность вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, может возглавить Министерство обороны. В настоящее время эту должность возглавляет Андрей Таран.

Новости Украины: голосовать за отставку сразу 5 министров сегодня должны в Верховной Раде

Реинтеграцией временно оккупированных территорий, вероятно, будет заниматься депутат от "Слуг народа" Ирина Верещук.

Пост первого вице премьера-министра, министра экономики Алексея Любченко отдадут заместитель руководителя Офиса президента — Юлии Свириденко.

За увольнение министров в Раде депутаты начнут голосовать через два часа. К слову, уже завтра должны приступить к назначению новых чиновников.

Напомним, 1 ноября сразу два вице-премьера написали заявления об отставке: вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский.

Впоследствии начало на увольнение написал первый вице-премьер-министр — Министр экономики Алексей Любченко и министр обороны Украины Андрей Таран.

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