Кадровые решения Трампа предвещают проблемы для Путина: полковник описал суть

Кадровые решения избранного президентом США Дональда Трампа указывают, что президента России Владимира Путина ждут проблемы.

Такое мнение военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан выразил "24 каналу".

В частности, Трамп на должность министра обороны выдвинул ветерана и комментатора Fox News Пита Хегсета. Как заметил Свитан, большинство из избранных в команду новоизбранного американского лидера являются бывшими военными.

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По мнению эксперта, первые кадровые решения Трампа указывают на то, что в его команде будет "ястребиное крыло" республиканцев, направленное на доминирование США в мире. Свитан считает, что им будет поставлена задача – взяться за вопрос о доминировании Китая, который является врагом. Поэтому эти назначения очень важны для Украины.

Полковник запаса отметил, что в таком случае у Путина возникнет большая проблема, поскольку он является другом Китая. Ведь в результате удара по Пекину у президента РФ даже может голова "отвалиться".

"У Си Цзиньпина она может еще удержаться, потому что все-таки более мощное государство, а у Путина глава может "отвалиться" от одного только экономического удара", – выразился Свитан.

Он добавил, что Путин понимает – с приходом Трампа на должность может возникнуть вопрос о каких-то дальнейших планах развития ситуации на линии фронта в Украине. Поэтому глава Кремля пытается максимально использовать военные резервы и технику, чтобы захватить больше территории.

К слову, Трамп планирует назначить своим советником по нацбезопасности конгрессмена Майка Уолтца. Это полковник армии США, служивший в спецназе и участвовавший в войне в Афганистане. Уолтц в 2022 году выступал за помощь Украине, но во время последних голосований за поддержку выступал против нее.

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