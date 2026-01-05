Кадровые ротации Зеленского: все о ключевых изменениях, которые устроил президент

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 2 января начал и до сих пор проводит масштабные кадровые изменения как в политике, так и в спецслужбах. Эти изменения глава государства объяснил формированием двух треков — переговорного, который будет работать на окончание войны, и военного — в случае, если Россия откажется от мирного процесса.

Все о кадровых ротациях в Украине за последние дни читайте на ТСН.ua.

Кирилл Буданов — руководитель Офиса президента

2 января Зеленский проинформировал, что предложил начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову стать руководителем Офиса президента. Главный военный разведчик ответил согласием и в тот же день президент своим указом назначил его на должность.

«Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства», — объяснял свой выбор президент.

Он отметил, что у Буданова есть специальный опыт на этих направлениях и достаточная сила для достижения результатов. Зеленский поручил новому руководителю ОП вместе с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, другими руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития государства, а также дальнейшие шаги.

К слову, по оценкам политолога Георгия Чижова, назначение Буданова главой ОП стало ключевым этапом «большой перезагрузки» власти. В Москве это решение восприняли болезненно, ведь у экс-начальника ГУР есть статус личного врага Кремля, тогда как в США его считают надежным и понятным партнером. Главным вызовом для нового руководителя президентского офиса станет переход от роли разведчика к гражданскому менеджеру, а его авторитет должен усилить позиции Украины на дипломатическом фронте и в переговорных процессах.

Изменения в Силах обороны

Президент 2 января заслушал заместителя руководителя ОП Павла Палису и сообщил, что тот прорабатывает вопрос необходимых изменений в Силах обороны Украины и в ближайшие недели будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают.

«Готовим и модернизацию военного образования с учетом опыта обороны нашего государства в полномасштабной войне. Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины. Подписал и новые указы о награждении наших воинов государственными наградами», — сообщил Зеленский.

Михаил Федоров может стать министром обороны

Также 2 января Зеленский предложил кандидатуру вице-премьера Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

«Михаил глубоко занимается вопросами по линии дронов, работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов», — отметил президент.

Новая задача Минобороны — добавить войску технологичности. Зеленский напомнил, что в декабре 2025 года Украина вышла на производство более 1000 дронов-перехватчиков в сутки, и эти темпы нужно наращивать.

Денис Шмыгаль может стать министром энергетики

3 января после встречи с действующим министром обороны Денисом Шмыгалем, Зеленский сообщил, что чиновник станет вице-премьером — министром энергетики. Президент поблагодарил Шмыгаля за системную работу в Минобороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты Украины.

«Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики. Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских потребностей», — акцентировал глава государства.

Зеленский провел консультации с премьером Юлией Свириденко относительно назначения Шмыгаля на новую должность. Также он надеется на поддержку соответствующего решения со стороны Верховной Рады.

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль / © Офис президента Украины

Обновление ГБР

Зеленский анонсировал обновление в Государственном бюро расследований. Он поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение парламента предложения об обновлении ГБР. Законопроект уже в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Рады.

«Ожидаю, что президентский законопроект будет наработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент», — заявил глава государства, не уточнив суть изменений.

Заменят ли Александра Сырского?

Несмотря на системные изменения, которые устроил Зеленский, он четко дал понять, что радикальных шагов по кадровым перестановкам в руководстве ВСУ пока не планируется.

«Мы не говорим, что сегодня мы готовы заменить главкома. Сегодня замена главкома не предвидится», — подчеркнул президент.

Сергей Кислица — первый заместитель главы ОП

5 января Зеленский назначил Сергея Кислицу на должность первого заместителя руководителя Офиса президента.

На новой должности перед Кислицей будут стоять следующие ключевые задачи:

Обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне.

Развитие двусторонней работы со странами-союзниками.

Синхронизация действий Офиса президента с системой МИД для единства внешней политики.

В то же время Кислица не оставит дипломатический фронт, а продолжит работу и в переговорном процессе.

Как Зеленский объясняет кадровые изменения?

Накануне Зеленский объяснил кадровые перестановки подготовкой двух стратегических треков: военного и переговорного. Назначение Федорова министром обороны должно ускорить технологическую трансформацию армии, тогда как переход Буданова на должность главы Офиса президента и Кислицы в ОП призваны усилить дипломатическую группу для завершения войны.

Сергей Дейнеко — советник главы МВД

4 января министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о назначении главы Госпогранслужбы Сергей Дейнеко своим советником.

«В должности советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы. Кроме того, Сергей Дейнеко принял для себя решение продолжить военную службу, оставаясь советником. Поэтому после непродолжительной реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы», — рассказал Клименко.

Президент и глава МВД также определили кандидатуры на должность нового руководителя ГПСУ. Назначение состоится в ближайшее время.

Сергей Дейнеко / © УНИАН

Замена руководителей ОВА в пяти областях

Зеленский анонсировал вскоре назначение новых руководителей областных военных администраций в пяти регионах Украины: в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях. Президент провел собеседования с кандидатами.

«Основательные были разговоры. Благодарен каждому, кто готов брать на себя ответственность за ситуацию в регионе и служить нашему государству и людям», — отметил глава государства.

Фамилии новых руководителей ОВА президент анонсировал после завершения формальных процедур по подготовке назначений.

«Ключевое — усиление местного самоуправления, стойкости громад и возможностей регионов защищать жизнь и помогать громадам, которые в этом нуждаются. Каждая наша область, все наши города и громады должны быть бок о бок в защите всей Украины», — добавил Зеленский.

Отставка Василия Малюка

Глава СБУ Василий Малюк 5 января объявил о своей отставке. В то же время он указал, что остается системе спецслужбы воплощать в жизнь асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и дальше будут наносить врагу максимальный ущерб.

Зеленский в свою очередь заявил, что поручил Малюку сделать направление украинских асимметричных операций сильнейшим в мире.

«Встретились с Василием Малюком. Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ», — говорится в заметке президента.

В. и. о. главы СБУ — Евгений Хмара

Зеленский в этот же день подписал указ о назначении начальника Центра спецопераций «А» СБУ Евгения Хмару на должность временно исполняющего обязанности главы спецслужбы.

Кроме того, другим своим указом №18/2026 «Об отдельных вопросах организации деятельности Службы безопасности Украины» президент установил, что:

у главы СБУ есть первый заместитель и четыре заместителя.

В случае временного отсутствия главы спецслужбы его полномочия осуществляет первый заместитель главы СБУ, а при отсутствии первого заместителя — определенный главой его заместитель.

В период действия военного положения в случае временного отсутствия главы СБУ временно исполняющий полномочия главы спецслужбы может быть определен президентом Украины.

Важные встречи Зеленского с представителями СБУ

5 января Зеленский встретился с полковником СБУ Василием Козаком и с генерал-майором СБУ Александром Покладом.

Относительно Козака Зеленский сказал, что он — один из тех воинов, который разрабатывает и осуществляет очень ощутимые для врага активные операции. Именно за такие боевые результаты глава государства отметил полковника званием Герой Украины.

«Обсудили его видение потенциала СБУ и нашей защиты в войне. Должны использовать в интересах государства и людей, независимости и суверенитета Украины максимум из возможного. Страна будет укрепляться», — сообщил президент.

После встречи с Покладом Зеленский отметил, что защита украинской государственности и контрразведывательная работа в СБУ значительно усилились. По его словам, это направление будет развиваться дальше.

«Обсудили вполне конкретные задачи и операции для того, чтобы российские оккупанты чувствовали еще больше мощь нашей Службы безопасности Украины», — указал глава государства.

Христя Фриланд получила должность в ОП

Зеленский 5 января назначил бывшего канадского министра Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. Она профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.

Президент объяснил, что на сегодня Украине нужно увеличивать внутреннюю стойкость — ради восстановления страны, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны.

Владимир Зеленский и Христя Фриланд / © Владимир Зеленский

Сотрудничество с Дмитрием Кулебой

Президент Украины в этот же день встретился с экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обсудил с ним политическую и информационную ситуацию вокруг государства. Зеленский отметил важность того, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен достаточно сильно.

«Рад, что Дмитрий — в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия. Слава Украине!» — говорится в заявлении главы государства.