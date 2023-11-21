Кадыров бросил вызов Путину: ISW оценил громкое заявление лидера Чечни

Лидер Рамзан Кадыров дальше пытается отличиться в информационном пространстве России, нарушая общепринятые границы между главами субъектов (регионов) страны и президентом Владимиром Путиным.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление чеченского лидера на видео-конференции об обновлении парка общественного транспорта в российских регионах. Так, Кадыров публично пригласил Путина посетить Чечню. Глава республики сказал, что чеченские старейшины "ругали" его за то, что президент РФ давно не был в Чечне.

Путин не ответил прямо на приглашение Кадырова, а лишь поблагодарил его и чеченский народ за их тяжелую работу в восстановлении республики.

В Институте считают, что такое публичное приглашение Путина, не посещавшего Чечню с 2011 года, ставит российского диктатора в затруднительное положение, ведь он либо игнорирует приглашение и рискует отнестись к Кадырову пренебрежительно, либо принимает приглашение и рискует выглядеть так, будто он подвергается давлению чеченского лидера.

"Этот скрытый завуалированный вызов Путину на публичном форуме необычный и является явной попыткой информационного позерства со стороны Кадырова, который недавно пытался уравновесить очевидное желание заслужить благосклонность Путина, в то же время обращаясь к чеченским избирателям", – говорится в сообщении ISW.

Кстати, по мнению экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, Кадыров первым объявит о независимости Чечни в случае падения режима Путина.

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