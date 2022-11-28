"Кадыров может стать тем человеком, который "принесет новой власти голову Путина" — Пономарев

По мнению российского оппозиционера, для Кадырова задача минимум — быть лидером мусульман России, однако, вероятно, у него есть амбиции на политическую карьеру.

Глава Чечни Рамзан Кадыров имеет политические амбиции и может стать тем человеком, который "принесет новой власти главу Путина".

Такое мнение высказал бывший депутат госдумы РФ Илья Пономарев в эфире телеканала FREEДОМ 28 ноября.

Пономарев считает, что для Кадырова задача минимум — быть лидером мусульман России, однако, вероятно, у него есть амбиции на политическую карьеру.

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"Думаю, что Рамзан точно будет играть в политическую игру. Тем более что у Рамзана опять-таки есть очень надежный тыл, ему есть куда сваливать. В отличие от Путина, Рамзан в любой момент времени может собраться и отбыть в Арабские Эмираты. Там для этого все подготовлено. Там непонятно, что будет дальше, но сейчас он точно считает, что у него все там прикрыто", — отметил российский оппозиционер.

Пономарев назвал три сценария, которые может реализовать Кадыров.

"Вариант номер один — принести новой власти голову Путина на большом серебряном подносе. Он легко может это реализовать. И все больше, я считаю этот вариант вероятным... Главное почувствовать, что время наступило. Вариант номер два — объявить независимость Чечни и остаться правителем соответственно независимой Чечне в момент падения власти в Москве, скажем, сыграть на опережение. А вариант номер три — свалить в Эмираты и жить в свое удовольствие. Все три варианта абсолютно реальны", — считает российский оппозиционер.

По мнению Пономарева, Кадыров будет делать выбор между первыми двумя вариантами, поскольку третий — идля него равен выходу на пенсию.

Напомним, СБУ объявила в розыск главу Чечни и "сторонника" Путина Рамзана Кадырова.

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