Кадыров поговорил с Путиным об отставке: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены"

Владимир Путин и Рамзан Кадыров / © Associated Press

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров провел разговор с президентом России Владимиром Путиным о своем возможном увольнении с должности.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

По итогам рабочей встречи с Путиным Кадыров сообщил, что выполняет его приказ о продолжении своей работы.

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«В завершение Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в Интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: „Сообщения о моей смерти сильно преувеличены“. Добавил, что нам еще работать и работать. Приказ верховного главнокомандующего выполняю«, — заявил чеченский лидер.

Напомним, накануне Кадыров в комментарии журналистам прокомментировал слухи о своей возможной отставке. По словам лидера Чечни, он не только знает об этих слухах, но и сам инициировал такое решение.

После этого аналитики Института изучения войны выразили мнение, что Путин мог отклонить просьбу Кадырова об отставке.

Заметим, в марте российское издание «Важные истории» заявляло, что Кадыров вступил в конфликт с Путиным. Причиной конфликта явилось то, что чеченский лидер самостоятельно вел переговоры с монархиями Ближнего Востока о безопасности своей большой семьи.

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