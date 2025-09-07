- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 5649
- Время на прочтение
- 1 мин
Кадыров раскрыл конечную цель РФ по отношению к Украине
Кадыров считает, что россиянам следует продолжать воевать.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что РФ сейчас невыгодно прекращать боевые действия. Мол, мир возможен только тогда, когда Украина станет регионом России.
Об этом глава Кадыров в интервью РИА Новости.
По словам Кадырова, он не сторонник остановки боевых действий в «зоне специальной военной операции».
«Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно… Цели и задачи СВО взяты не с потолка – это гарантия безопасности всей нашей страны”, – отметил глава Чечни.
Также он высказался о том, при каких условиях возможен мир.
«Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России», – сказал Кадыров.
Ранее отмечалось, что Кадыров чуть не утонул во время отдыха в Турции.
Как сообщалось, произошло это в Бодруме на побережье Эгейского моря. Кадыров вошел в море, чтобы поплавать, но начал терять сознание и нырнул под воду. Офицеры турецкой береговой охраны и персонал отеля вмешались.
Спасатели оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия, прежде чем Кадырова перевезли в частную клинику, где о его состоянии позже сообщалось как о стабильном. После медицинского обследования было установлено, что угрозы жизни Рамзана Кадырова нет.