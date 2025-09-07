Кадыров раскрыл конечную цель РФ по отношению к Украине

Рамзан Кадыров / © скриншот с видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что РФ сейчас невыгодно прекращать боевые действия. Мол, мир возможен только тогда, когда Украина станет регионом России.

Об этом глава Кадыров в интервью РИА Новости.

По словам Кадырова, он не сторонник остановки боевых действий в «зоне специальной военной операции».

«Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно… Цели и задачи СВО взяты не с потолка – это гарантия безопасности всей нашей страны”, – отметил глава Чечни.

Также он высказался о том, при каких условиях возможен мир.

«Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России», – сказал Кадыров.

Ранее отмечалось, что Кадыров чуть не утонул во время отдыха в Турции.

Как сообщалось, произошло это в Бодруме на побережье Эгейского моря. Кадыров вошел в море, чтобы поплавать, но начал терять сознание и нырнул под воду. Офицеры турецкой береговой охраны и персонал отеля вмешались.

Спасатели оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия, прежде чем Кадырова перевезли в частную клинику, где о его состоянии позже сообщалось как о стабильном. После медицинского обследования было установлено, что угрозы жизни Рамзана Кадырова нет.