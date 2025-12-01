ТСН в социальных сетях

Политика
80
1 мин

Как администрация Трампа настроена по мирному соглашению: Левитт ответила

Пресссекретарь США Кэролайн Левитт заявила, что администрация Трампа «очень оптимистично настроена» в вопросе достижения соглашения по Украине.

Катерина Сердюк
Трамп

Трамп / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа «очень оптимистично настроена» по мирному соглашению. Там считают, что в выходные американская и украинская делегации имели хорошие переговоры.

Об этом написали в Sky News со ссылкой на заявление Левитта.

По ее словам, переговорная команда США и президент «очень упорно работали над этими усилиями».

«У них были очень хорошие переговоры с украинцами на выходных, а специальный посланник Стив Виткофф сейчас идет в Россию», — добавила она.

Ливитт добавила: в США надеются, что эта война наконец-то закончится.

Ранее Зеленский сообщил о действиях в направлении завершения войны. Сейчас такой момент, когда многое может измениться. Украинский лидер уверяет: если все будут работать во имя мира, то может получиться именно так, как нужно для Украины и Европы, а также Америки.

Россия должна закончить войну, которую она сама начала и которую продолжает. Это только ее война, и именно Россия должна поставить точку в агрессии. Наши совместные действия этому способствуют», — подчеркнул президент.

80
