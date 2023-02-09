Как Арестович оскандалился с заявлением о разделе Украины: все подробности и реакция России

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович обратил на себя внимание российской пропаганды, заявив о возможности разделения Украины по результатам войны по примеру Южной и Северной Кореи.

Слова бывшего советника ОПУ подхватили представители властей РФ – мол, "в Киеве не верят в победу и готовятся к разделу страны". В украинской власти на "сценарий двух Корей" отреагировали советом – следовать по курсу "российского военного корабля".

ТСН.ua собрал все подробности скандала.

Что сказал Арестович

Арестович на Youtube-шоу "Альфа и Омега" обсудил с экспертами различные сценарии завершения войны с Россией и выразил сомнения в том, что у Украины есть ресурсы для полной победы. По его мнению, выход из этой войны "может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или три месяца назад, особенно после успеха херсонской операции".

Арестович считает, что Украине для успеха на поле боя необходимо "до 400 тыс. идеально подготовленных солдат с оружием НАТО".

"Это мы имеем? Нет. В ближайшем году будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит. Мы как общество не готовы к такому результату. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Будет создавать Южную Корею с гарантиями", — заявил он.

Впоследствии экс-советник Офиса президента добавил, что сценарий двух Корей – "это то, что серьезно дискутируется на Западе". По словам Арестовича, он с экспертами обсуждает "разные сценарии и возможные ветви развития событий, чтобы люди думали".

Реакция Украины и РФ

Резонансное заявление сразу растиражировали российские пропагандистские СМИ, написав, что "Запад может разделить Украину" и "Арестович готовит украинцев к поражению".

На слова бывшего внештатного советника ОПУ отреагировал и заместитель секретаря совбеза России Дмитрий Медведев, известный своей агрессивной риторикой и неадекватными заявлениями.

По его словам, "в Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может, в лучшем случае – раздел на части". Также Медведев назвал корейский сценарий "хотелками" Украины и "тезисом для внутреннего использования". Он подчеркнул, что Россия не отдаст Донбасс и другие оккупированные территории, поскольку имеет "самое грозное оружие".

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине не будет никакого "корейского сценария", который хотят навязать российские оккупанты, не сумев захватить все государство.

"Украина – не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты движения "российскому военному кораблю" заданы, изменений не предусмотрено. Силы обороны Украины работают", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов еще в начале января заявлял, что РФ планирует предложить Украине "корейский вариант" урегулирования войны, предусматривающий раздел страны.

Реален ли "корейский сценарий": мнение эксперта

Сценарий "двух Корей" не имеет никакого отношения к украинским реалиям. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Михаил Самусь.

"Это российская ИПСО. Это говорил Арестович во время большого дискуссионного разговора. У них там свой клуб, они обсуждают с коллегами разные сценарии. Арестович об этом имеющемся в информационном поле сценарии рассказывал. Это вырезается, потом российские Telegram-каналы разогнали, это подхватили западные партнеры, они любят это делать, а потом уже оно пришло к нам – "Арестович заявил такую зраду", – заявил он.

Эксперт также отметил, что об этом корейском сценарии "говорил несколько месяцев назад некий американский генерал".

"Это может говорить человек, который вообще не знает, где Украина расположена, где Россия. При чем здесь Корея? Сказать приднестровский или абхазский сценарий — это немного ближе к постсоветским реалиям. Но Корея — какие мы с Россией Кореи?" — подчеркнул он.

По словам Самуся, "мы к Северной и Южной Корее вообще отношения не имеем, у нас совсем другая ситуация".

"Россия не станет Северной Кореей, пусть даже не надеется. Они развалятся, они слишком велики, чтобы быть такими монолитными, как люди, живущие по идеологии чучхе. Хотя они достаточно близки к этой идеологии, но пусть даже не мечтают — ничего не получится ", – добавил эксперт.

Отметим, что в 1950-1953 годах между Северной и Южной Кореей разразилась война, в которой Советский Союз поддерживал север, а США – юг. Конфликт завершился перемирием и созданием демилитаризованной зоны по 38 параллели. Однако формально две страны до сих пор находятся в состоянии войны.

Какими еще громкими заявлениями известен Арестович

Алексей Арестович за последние годы неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний. Некоторые из заявлений он объяснял сознательными провокациями, поскольку "люди засыпают или не хотят обсуждать какие-то темы, которые стоит обсуждать".

Арестович был вынужден уволиться с должности внештатного советника Офиса президента Украины после своего скандального заявления о ракетном ударе по многоэтажке в Днепре. Он заявил, что ракета упала на дом после того, как ее сбила украинская ПВО. Когда украинские военные опровергли эту информацию, Арестович объяснил свои слова "сильной усталостью".

Внештатный советник ОПУ в интервью Марку Фейгину жаловался, что "в Украине многие хотят построить большую страну с маленькой культурой ", и высказался против отказа от "разнообразия", то есть российского культурного наследия. По его мнению, Украина должна быть альтернативным центром тяготения "для всех, кто в России и Беларуси тянется к свету".

", и высказался против отказа от "разнообразия", то есть российского культурного наследия. По его мнению, Украина должна быть альтернативным центром тяготения "для всех, кто в России и Беларуси тянется к свету". Арестович выступил против закрытия музея Михаила Булгакова в Киеве — якобы, это отнимет у Украины "долю влияния" на РФ. Высказался он и против отказа от русского языка в Украине . "Снять табличку с Булгаковым – это отщипнуть у себя часть влияния. Закрыть музей Булгакова – это оторвать от себя кусок влияния. Отказаться от русского методом тотальных запретов – это терять влияние на главного нашего врага", – заявил он.

в Киеве — якобы, это отнимет у Украины "долю влияния" на РФ. Высказался он и . "Снять табличку с Булгаковым – это отщипнуть у себя часть влияния. Закрыть музей Булгакова – это оторвать от себя кусок влияния. Отказаться от русского методом тотальных запретов – это терять влияние на главного нашего врага", – заявил он. Советник ОПУ отметился сокрушительным постом в соцсетях об украинских активистах. В частности, он упомянул об украинской культуре, литературе, музыке, киберспорте, "государстве в смартфоне", агроинновациях, Вооруженных силах, которыми восхищается мир, "пока там нет активистов" . Сообщение вызвало волну возмущения у активистов и общественных деятелей.

. Сообщение вызвало волну возмущения у активистов и общественных деятелей. Арестовича также упрекают в том, что он до работы в Офисе президента активно критиковал Владимира Зеленского, называл его "куколкой, которую слепили олигархи". Советник ОПУ признал, что "лично оскорблял" президента, однако полностью пересмотрел отношение, поскольку Зеленский "очень-очень хороший человек".

Советник ОПУ попал в скандал из-за заявления о женщинах-воинах. "Женщина в армии – это просто ужас. Во-первых, тебя не считают человеком на самом деле. Во-вторых, это проблемы гигиенического характера. Потом тебя пытаются сделать объектом сексуальных притязаний. Это предвзятое отношение, которое тянется, еще с тех пор, как женщин не пускали на Запорожскую Сечь", — сказал он.

Читайте также: