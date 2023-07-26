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Как Байден, Милли и Остин относятся к контрнаступлению ВСУ: посол в США рассказала подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Как Байден, Милли и Остин относятся к контрнаступлению ВСУ: посол в США рассказала подробности

Оксана Маркарова / Фото: Getty Images

США поддерживают восстановление территориальной целостности Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что президент США Джо Байден, глава Объединенного комитета начальников штабов Штатов генерал Марк Милли и глава американского Минобороны Ллойд Остин и другие американские топ-чиновники понимают, что контрнаступление ВСУ – это не шоу.

Об этом она сказала в эфире "Радио Свобода".

Госпожа посол Украины в США подчеркнула, что американские партнеры поддерживают Украину и готовы и дальше помогать нашему государству оружием.

"Наши партнеры на официальном уровне от президента Байдена до администрации, до министра обороны Остина и генерала Милли очень четко понимают, что наше контрнаступление, наше освобождение территорий и защита наших зданий, домов, наших людей — это не шоу какое-то, это очень сложная, титаническая на самом деле работа, которую делают наши смелые защитники. Поэтому мы действительно слышим от них только слова поддержки", — пояснила украинская дипломат.

Оксана Маркарова добавила, что между Украиной и США продолжаются консультации по освобождению оккупированных территорий.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинское контрнаступление "отстает от графика", однако все идет по плану. Он отметил, что причиной являются снаряды, артиллерия и российские минные поля.

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Дата публикации
Просмотры
2516
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