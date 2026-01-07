Как Бельгия поможет обеспечить мир в Украине: стало известно, что предоставит страна

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер / © Associated Press

Бельгия возьмет на себя долю обеспечения мира в Украине после завершения боевых действий. Страна предоставит авиационные, морские способности, а также обеспечит мероприятия в сфере подготовки кадров.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Глава бельгийского правительства отметил, что встреча «коалиции желающих» в Париже 7 января была продуктивной и решительной. По словам де Вевера, вместе с широкой коалицией партнеров Бельгия возьмет на себя свою долю международных усилий по обеспечению мира в Украине после завершения боевых действий.

«Наш вклад будет сосредоточен прежде всего на предоставлении авиационных и морских возможностей, а также на мероприятиях в сфере подготовки кадров, где Бельгия способна обеспечить ощутимый и реальный результат», — уточнил премьер.

Он также назвал ключевым то, что эти усилия будут опираться на надежную поддержку со стороны США и на их руководство процессами мониторинга. Ожидается, что это обеспечит эффективное сдерживание и сделает возможной долгосрочную стабильность.

«Единство Запада способно приносить результаты, которые формируют ход истории и гарантируют мир», — добавил де Вевер.

Встреча «коалиции желающих» в Париже 7 января: результаты

Во время встречи «коалиции желающих» 7 января Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о развертывании многонациональных западных контингентов на украинской территории для обеспечения безопасности после прекращения огня. План предусматривает мониторинг перемирия под лидерством США, привлечение сил Италии, Польши и Турции (в том числе в море), а также поддержку ВСУ. Численность украинской армии после войны составит 800 тыс. человек, что потребует масштабного перевооружения от партнеров. Кроме военного сдерживания, коалиция готовит план процветания в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал парижскую декларацию конкретным шагом к миру, подтверждающим готовность Европы развернуть силы «коалиции желающих» сразу после завершения войны. Украина уже согласовала с Францией и Британией детали размещения войск, их финансирования и роли в защите суши, неба и моря. Ключевой основой безопасности останутся ВСУ, а США помогут с мониторингом прекращения огня. В то же время открытыми остаются вопросы территорий и финализация обновленного мирного плана из 20 пунктов. Подписанные документы станут юридической базой для привлечения международных контингентов.