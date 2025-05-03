Как будет работать совместный с США фонд полезных ископаемых: Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал будущий механизм управления Фондом полезных ископаемых, созданным совместно с США. Наблюдательный совет будет состоять из 3 украинских и 3 американских представителей.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Знаю, что депутаты обсуждали этот вопрос — как нам все это контролировать и я очень удивлен ходом этих дебатов, потому что у нас во многих государственных украинских компаниях, так было сделано еще до меня, — большинство иностранцев. Но ни у кого не возникает вопросов. Здесь 3 на 3 и сразу возник вопрос как они будут управлять. Я думаю, так же, только нам будет немного легче. 4 на 2 — управление соответствующее, 3 на 3 — надо договариваться», — заявил президент.

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Он отметил, что именно наблюдательный совет будет выбирать руководителя Фонда.

«Вопрос в этом соглашении будет зависеть от желания Соединенных Штатов Америки. Имею в виду, что если американский бизнес решит серьезно инвестировать — это лучший вариант. Потому, что это для них будет понятно, что это поддерживается правительством Соединенных Штатов Америки и неважно когда — сегодня, через 5-10 лет. То есть эта институция — это доверие», — добавил Зеленский.

Президент отметил, что ни США, ни Украина ничего не потеряют, а если американцы будут видеть в Украине реальное пространство для инвестирования, то самый главный шаг сделан.

«Здесь точно будет инвестиция. Вопрос только в том, американцы хотят инвестировать сюда 100 млн долларов или американцы будут готовы зайти сюда 200-300 млрд. Вот и все», — заявил глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров 9 мая на параде в Москве.